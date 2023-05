El capitalino Fernández viene siendo una de las caras conocidas de Telefe desde hace varios años. Además de su labor en el canal de aire más importante de la región, es docente y director del Instituto 12. “Es una decisión que me emociona mucho, quienes me conocen saben que soy más del corazón que de la cabeza y me dejo llevar por las pasiones”, dijo en conferencia el precandidato que se mostró al borde de las lágrimas. El acuerdo para que participe se terminó cerrando este miércoles por la noche y la idea, más allá de estos comicios, es pensar en las intermedias del 2025.