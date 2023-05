“La prioridad es el clima social”, es la máxima que comunica el entorno del intendente de Rosario Pablo Javkin sobre un eventual anuncio de reelección. En ese marco, en el equipo del rosarino confían que no hay apuro para el lanzamiento, aunque desde las filas del javkinismo pugnan, dentro del frente Unidos, para mantener una banca en la Cámara de Diputados y Diputadas y liderar una lista para el Concejo local, con la figura de la presidenta María Eugenia Schmuck al frente.

Pero el intendente no tiene apuro. Desde su entorno le contaron a Letra P que están, por el momento, “preocupados por la cotidianeidad” de Rosario y la provincia. Con un clima antipolítica in crescendo y una situación de violencia e inseguridad grave, no hay margen para pasarse tres pueblos.