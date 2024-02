La paritaria docente será la primera batalla local que enfrenta el gobierno del radical Maximiliano Pullaro . Acostumbrado a dar peleas en el plano de la seguridad, donde tiene el acompañamiento social, este conflicto lo planta ante los gremios , pero también ante trabajadores que demandan recomposición salarial y a las familias que esperan el inicio del ciclo lectivo. De ese laberinto espera salir airoso con una máxima : no desconoce los acuerdos firmados, pero pagará los aumentos en proporción a lo que el Estado recaude .

“En esas condiciones, así como está escrito, no se puede cumplir. ¿Qué sector puede hablar de un 36% de aumento sobre el sueldo diciembre? Lo que no queremos es decir no se puede pagar nada”, sostienen desde el Ejecutivo.