Santa Fe: apuntan contra Katopodis y Arrieta por la obra pública paralizada

“Este año, físicamente, no se ven avances. Hay contratos suscriptos o sobres abiertos. Pero el comienzo de obra no se ha dado. Mucho menos la finalización”, planteó una fuente vinculada con la obra pública.

La cuarta gran inversión, por 4.148 millones de pesos, se debía destinar a la A012, con la construcción de unos 40 kilómetros de autopista.

Sin embargo, las obras de infraestructura que serían vitales para la seguridad vial, pero también para el movimiento de la producción nacional –sólo a los puertos ubicado al sur y al norte del Gran Rosario llegan desde 14 provincias unos 2 millones de camiones al año–, no han mostrado avances, según plantearon actores privados, pero también legisladores provinciales.

Lisandro Enrico, senador departamental por General López, habló con Letra P de “obras parciales, promesas incumplidas” y de la “anulación de licitaciones” que finalmente quedaron sin concretarse.

Con ironía el legislador marcó que “la única obra que se hizo fue gracias” al entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, quien durante el mundial lamentó el fallecimiento en un accidente vial de vecinos de Pujato, su pueblo. “Hicieron una capa asfáltica en la ruta nacional 33, creo a la altura de Pujato”, comentó.

“El nivel de abandono es total. No hay mantenimiento ni de los pozos. La desidia e inoperancia de Vialidad Nacional es total. (El ministro de Obras Públicas, Gabriel) Katopodis no hace una función de ministro. Hace disciplinamiento político. Y como al peronismo no le va bien en el sur de Santa Fe, no hay una obra”, cuestionó.

El senador departamental planteó que a los funcionarios nacionales “no les preocuparon” las muertes provocadas por siniestros viales en las rutas de Santa Fe “pero sí arrancar los carteles” donde se hacía un fuerte reclamo a la gestión nacional y al gobernador por el estado de la ruta nacional 33. “Ruta olvidada. Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe”, se leía con fondo rojo y letras blancas en el letrero ubicado en su momento sobre la traza.

El legislador detalló que el tramo de autopista de la 33 del que se hizo un anuncio de licitación en Casilda, en julio de 2022, sigue a un año del mismo sin concretarse. También “quedaron en la nada” los tramos de autopista que unen a Venado Tuerto con Chovet y a Rufino con Venado Tuerto. También la rotonda en el cruce de las rutas 33 y 8.

“Hay un poco de movimiento de tierra y nada más. Ni tapan los pozos. En el sur de la provincia no hacen ni lo más mínimo. La desidia es total, nadie se ocupa de nada. Habría que intervenir Vialidad Nacional. El maltrato político es total”, insistió.

Fuentes privadas plantearon a Letra P, a modo de ejemplo, que en abril se firmó el contrato para construir un tercer carril en la autopista Rosario-Buenos Aires. El tramo va desde A012 hasta la Circunvalación de Rosario. Así consta en la Cámara Argentina de la Construcción.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) ganadora, que integran las firmas Rovial, Edeca y Obring, no estaría sin embargo dispuesta a comenzar las obras porque no advierte que haya garantías del cobro en tiempo y forma de los certificados correspondientes a los trabajos proyectados. La incertidumbre tiene relación con los costos presupuestados y los que podría provocar finalmente el recalentado proceso inflacionario.

El jueves se abrieron los sobres para la construcción de un tramo de autopista sobre la ruta 33, entre el acceso a San Eduardo y el empalme con la ruta provincial 94. Dos empresas presentaron oferta, según datos publicados por Vialidad: Semisa y José Chediak. En el corto plazo no están previstas licitaciones para nuevos tramos en esa traza nacional.

En la ruta 34 no hay novedades respecto de licitaciones de nuevas obras, mientras que en la A012 tampoco existen anuncios de que esos trámites administrativos estén en marcha o de que haya una próxima apertura, a pesar de lo proyectado en el presupuesto.

El ex secretario de Obras Públicas de Rosario, ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe durante la gestión de Miguel Lifschitz y actual diputado provincial, José Garibay, explicó que en las demoras y en las obras caídas impactan distintos temas.

“La formulación de determinación de precios estaban hechas y pensadas para una inflación del 20 por ciento anual. Por eso se aplicaba un salto de 5 por ciento. Los precios de referencia eran más fáciles de ubicar. Así que en esta situación las fórmulas de redeterminación no están cumpliendo el objetivo de mantener actualizados los valores y eso provoca que las obras se empiecen a ralentizar”, explicó el legislador.

“Además, está el tema de los materiales que en algunos casos complica la provisión y los organismos públicos han empezado a demorar el pago de los certificados. En Santa Fe se tiene que pagar a los 60 días y hay certificados que se están pagando a 120 días. Eso provoca que el ritmo baje y algunas obras directamente se pueden empezar a paralizar. Eso empezó a fin del año pasado”, detalló.

“La construcción del tramo de la ruta 33 en autopista, de Rufino hasta San Eduardo, se había lanzado, se paró, se dio de baja el contrato. Se había vuelto a licitar. La 34 es la que se ve más en obra desde la ruta 19 hasta Sunchales. Ahí se ha ido construyendo. De la 11 hay algunas licitaciones de mantenimiento, muy pobres, y nada más. La autopista Rosario-Córdoba se ha estado bacheando. Después se licitó y no se firmó contrato por todas estas situaciones que mencionaba antes. Y en la En A012 no he visto nada que esté en proceso. Ni de proyecto ni de licitación”, explicó el ex ministro provincial.