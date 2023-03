Que sepa coser, que sepa bordar

"Como sector activo en el comercio exterior nos interesa tener una administración que tenga con capacidad de gestión y que lleve a una estabilidad macro, contener la inflación, etc", aseguró a la radio Futurock, y agregó que "el actual equipo económico" posee esa condición. Eso significa un moderado y pragmático que no se asuste. Eso significa que las salidas por arriba del laberinto y los beneficios repartidos que significó el dólar soja no se olvida. Podría readaptarse el clásico meme de las gafas negras a la cara de Sergio Massa. La sintonía fina entre el sector y el ministro no es nueva.