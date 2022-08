Macri en Rosario: PRO puro para un frente opositor de la vieja guardia

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El expresidente Mauricio Macri desembarcará el jueves en Rosario para consolidar su liderazgo en Juntos por el Cambio (JxC) y darle tono de halcón a la arena opositora santafesina que se encuentra en plena construcción. Su paso por la ciudad servirá para bajar una línea de unidad y una condición: que la esencia la conserve la coalición, pero la manija la tenga el PRO. Esto es distinto a lo que vienen fogoneando los espacios opositores con un frente de frentes nuevo y sin ataduras a la gestión nacional de la época de Cambiemos. Por eso el encuentro con el mandatario será sólo para macristas, sin invitaciones ni pedidos de otros espacios, como el radicalismo.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

A tres días de su llegada, todavía no terminan de pulir la agenda que lo tendrá por unas horas en la ciudad que no visita desde noviembre de 2021. Sin embargo, Macri encontró las tribunas justas desde donde enviar señales al campo y cuestionar sin vacilaciones a los modelos populistas y las perspectivas económicas. Se trata del congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la fiesta del complejo sojero nacional, y la Fundación Libertad, el think thank liberal del interior, que apoyó como nadie la aventura nacional del extitular de Boca en la Casa Rosada y no ve con malos ojos que tenga su segundo tiempo.

Para eso pondrá a disposición sus instalaciones frente al Parque España para una “recepción” donde se prevé que exponga sobre la situación actual a nivel mundial y también de la coyuntura política nacional con miras a 2023. También participará del congreso Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), donde no descartan que se suba a uno de los tantos paneles en los que se hablará de la producción sojera. Otro guiño al campo.

También podés leer Vení Horacio, ordená esto

La visita se dará a pocos días de la gira que realizó por la ciudad el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y, cuanto menos, amerita una comparación entre ambos dirigentes que pugnan por liderar la próxima oferta electoral de JxC. Justamente, la postura respecto a un posible frente de frentes para derrotar al peronismo en Santa Fe evidencia cierto contraste entre ambos.

Mientras Larreta recorrió, posó y habló en una cena del futuro opositor con el radicalismo, tanto con el encabezado por Maximiliano Pullaro como el de Carolina Losada; Macri se reducirá a juntarse con los PRO puros y, a lo sumo, tomar algún contacto con la Coalición Cívica. Consultados por Letra P, dirigentes radicales descartaron un encuentro: la visita paralela del gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales a la ciudad de Santa Fe les sirve de excusa.

También podés leer Larreta pisó Rosario con foco en la seguridad y la interna de JxC

Larreta no rechaza de entrada la idea de jugar en una coalición no peronista sin el sello de JxC, aunque insiste con la constitución de la mesa provincial de la coalición y se debate en ese entorno. Macri es más concreto y no quiere saber nada con un frente que no se llame como su criatura modelo 2019. “No hay otra discusión para Mauricio”, explican en el PRO santafesino.

Federico Angelini, armador histórico en Santa Fe, y el apoderado del PRO en la provincia, Cristian Cunha, serán los encargados de abrirle las puertas de la ciudad al expresidente. Ellos son los que empuñan la idea de Macri de tener un JxC ampliado con referencia nacional. Eso choca con las pretensiones del socialismo y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que están cada vez más decididos a construir un nuevo frente de frentes.