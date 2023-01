El PJ Núcleo se planta y reclama una agenda legislativa agro friendly

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) La región centro del país reclama una agenda política que mire más allá de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Producción, transporte, energía y asimetría en las tarifas son los pedidos que los representantes de las provincias demandan en el Congreso. La Zona Núcleo, principalmente Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, insiste en despegarse de la actual agenda legislativa. “Necesitamos una agenda propia, con temas consensuados, pero que sean importantes para el interior”, sostuvo a Letra P un legislador del interior que integra la comisión de Agricultura. Un pero: el pedido de juicio político a la Corte embarra la cancha para la producción.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

En la última sesión de 2022, el diputado santafesino del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella, cercano al gobernador Omar Perotti, pateó el tablero al no colaborar con el quórum. "Santa Fe tiene agenda y problemas propios. Estoy cansado de que no escuchen”, disparó al diario El Litoral tras esa convocatoria. La agenda que reclaman las provincias tiene dos grandes ejes: producción y asimetría en los servicios respecto de la Capital Federal. El sector agropecuario protagoniza la lista de proyectos.

Esta pata de la economía es la que les permite a las provincias diferenciarse del área metropolitana de Buenos Aires. En los últimos meses, principalmente Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, tomaron agenda propia y lanzan piedras constantemente contra el centroporteñismo.

También podés leer Hacemos la nuestra: a qué juegan Perotti, Schiaretti y Bordet

Tal como señaló Letra P, estos tres gobernadores, Perotti, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, se plantaron desde el centro gringo para esbozar un eje político. Sin embargo, antes que nada, resguardan el territorio. La producción agropecuaria atraviesa a la región núcleo y con ella la necesidad de tratar proyectos que fomenten el desarrollo. En esa senda, el diputado Mirabella encabezó la presentación de un proyecto de ley para diferenciar la maquinaria agrícola nacional de la importada.

Esta iniciativa propone darle beneficios a un sector que tiene el 44 % de las plantas en Santa Fe. En 2021, la producción fue récord en la Bota, pero hacia finales de 2022 las ventas comenzaron a caer y por eso urge una medida de incentivo. “El proyecto de maquinaria tiene consenso para que salga, pero está trabado”, comentó a Letra P un diputado cercano al agro. El senador santafesino de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, también presentó una iniciativa similar en la Cámara alta y lo propio hizo el diputado radical de Córdoba Víctor Hugo Romero.

También podés leer Maquinaria agrícola, 12 millones de razones para cerrar la grieta

Mirabella cuestionó que no se incorporó este proyecto en la última sesión. El diputado perottista le reprochó esta decisión a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y al presidente del bloque del FdT, Germán Martínez. “Reclamó que no todo sea para Buenos Aires”, comentó una fuente que escuchó el planteo.

El proyecto de ley agrobioindustrial es otro punto donde el sector productivo quedó relegado durante el año legislativo. A pesar de ser una iniciativa que encabezó el Ejecutivo con el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, y la vicepresidenta, Cristina Fernández, el proyecto aún naufraga. El Gobierno evalúa incluirlo en sesiones extraordinarias ya que es la última bala, de lo contrario perderá estado parlamentario.

Una imagen, más que mil palabras

El cuerpo legislativo de la región centro utiliza el tratamiento del proyecto de ley agroindustrial como ejemplo de centroporteñismo. Es un proyecto que tiene el aval de todos los bloques y el respaldo del ministro de Economía, Sergio Massa, pero no avanza.

“Si el proyecto no salió, es porque el oficialismo no quiere que salga”, se quejó ante este medio un legislador opositor. Por su parte, el diputado Romero afirmó que las prioridades del Congreso "no tienen rumbo", y sostuvo que se está mirando una pelea mediática.

También podés leer Juicio político y proyectos económicos, el temario de Fernández para extraordinarias

El sector empresario del agro comenzó a hacer llamados para que el proyecto se incluya en extraordinarias. “Tenemos el compromiso de los presidentes de las comisiones de que, si se trata en febrero, nos dan dictamen”, dijo a este medio un industrial que está a cargo de la comunicación con el cuerpo legislativo.

A pesar de que Germán Martínez dejó entrever en una entrevista con El Cronista que se incluiría para tratarse en febrero, en el agro son precavidos. La incorporación del juicio político a la Corte bajó las expectativas, responden en el entorno del Consejo Agroindustrial Argentino

“Si el Gobierno mezcla el juicio político con el proyecto de ley es porque no le interesa sacarlo”, apuntó un referente de Juntos por el Cambio en Córdoba. De esta manera, los proyectos económicos que podrían tener impacto en la Zona Núcleo están atados a la batalla judicial. La región centro reclama su agenda propia, pero por ahora no logra imponerse.