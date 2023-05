Mónica Fein: "Queremos mirar al futuro con experiencia y renovación"

-¿Las diferencias con el exgobernador Antonio Bonfatti son insalvables?

-Yo creo que ahí no está el futuro del socialismo. Respeto su decisión, pero el futuro está en lo que nosotros encarnamos. Toda nuestra proyección política hacia adelante con Enrique Estévez en Rosario, con Paco Garibaldi en Santa Fe, y con tantos otros compañeros y compañeras está en esta lista, por eso decidimos con experiencia, pero también con renovación, mirar el futuro. Respetamos la decisión de Bonfatti, pero creemos que lo mejor es tomar nuestra experiencia y mirar al futuro.

-¿Estaban al tanto de la decisión del intendente de Santa Fe Emilio Jatón de mantenerse fuera de la disputa provincial?

-La conocíamos y nos parece respetable. Él quiere concentrarse en Santa Fe, nosotros vamos a apoyar su gobierno y llevar nuestros candidatos y candidatas a los cargos de concejales y senadores. También vamos a hacer campaña junto con Eugenio para promover la mirada santafesina, nuestra fórmula tiene un plus con él.

-Paco Garibaldi estuvo presente en ambas conferencias de lanzamiento pero no habló, ¿pensaron en él como candidato a intendente de la capital?

-Paco es una persona que viene de ser concejal después de haber ganado una interna, que es muy reconocido en Santa Fe por su trabajo, así que entendimos que es la proyección del futuro para nosotros. La mesa representaba lo que nos identifica: personas con experiencia, Clara en la Legislatura y yo en el Ejecutivo, y la juventud con Enrique y Paco. Apoyamos a Emilio (Jatón) como candidato a intendente y presentamos opciones en las categorías de concejales y senadores porque va a enriquecer y aportar al futuro del gobierno de Santa Fe

-Se mostraron con Carolina Losada, se habló de un acercamiento con Maximiliano Pullaro, ¿estuvieron cerca de cerrar con algunos de esos sectores?

-No. Consensuamos un diagnóstico e ideas en común, pero siempre lo dejamos en claro: nosotros íbamos a llevar una propuesta dentro de Unidos que iba a tomar lo mejor del Frente Progresista. Entendemos que los otros sectores valoraban la experiencia y la trayectoria del socialismo, pero creemos que es necesario no improvisar, conocer cómo se maneja el estado, liderar los procesos de transformación. Omar Perotti no solo no lo hizo, sino que abandonó Rosario y fue cómplice del abandono del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a Santa Fe.

Mónica Fein Clara García.jpeg Clara García será la primera precandidata a diputada provincial del socialismo

-¿La buena relación con Losada y Pullaro va a continuar en la campaña?

- Las campañas siempre hablan de qué propuestas tiene cada uno y cómo nos diferenciamos. Nosotros siempre hemos hecho una campaña propositiva y vamos a trabajar en ese sentido. Para hablar de educación, hay que mirar nuestra historia en educación: en doce años de trabajo la transformamos, como lo hicimos también en salud. Tenemos toda esa experiencia y todos esos equipos técnicos están en nuestro proyecto. Es un gobierno provincial que ha priorizado tener plata guardada en lugar de resolver los problemas más duros de nuestra provincia.

-¿Hay algo que el gobernador Perotti haya hecho bien?

-Me cuesta encontrar algo bueno, porque por ejemplo el Boleto Educativo Gratuito estuvo bien, pero no lo acompañó sosteniendo un buen sistema de transporte público. Repartir recursos no es gestionar, gestionar es resolver problemas, es tener un plan para la producción, para la educación, para la salud. Los recursos se necesitan, pero tienen que tener un plan. Me cuesta reconocer nombres trascendentes en el equipo de Perotti, los vamos a conocer ahora como diputados y diputadas, porque no los conocimos haciendo una gestión destacada en ninguna de las áreas.

Mónica Fein Eugenio Fernández.jpeg Mónica Fein y Eugenio Fernández, la fórmula que nadie esperaba del socialismo

-¿Qué opina de la convocatoria del gobernador a los referentes de seguridad de los candidatos?

-Me parece un poco cínico, honestamente. En la pandemia nuestra exministra de salud Andrea Uboldi se sentó en la mesa para ayudar en un momento difícil. Le pedimos lo mismo a Perotti en seguridad y nunca lo hizo hasta ahora, al otro día de anotarse como candidato. Por supuesto nuestros equipos van a ir, porque lo que yo piense de Perotti no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer, que es sentarnos urgente a resolver esta terrible situación, pero no puedo dejar de decir que me parece un poco hipócrita que lo haga cuando es candidato y le quedan pocos meses de gobierno.

-¿Tienen definidos referentes en seguridad, economía, salud y educación?

-No vamos a dar nombres, pero todos conocen nuestra trayectoria y nuestros equipos técnicos. Quien vaya a sentarse será alguien que tenga un compromiso político con esta campaña porque asumirá un compromiso que vamos a cumplir. Nosotros no queremos hablar de seguridad para hacer campaña, queremos hablar de seguridad para resolver los problemas. Tenemos referentes de mucha envergadura y mucha gente joven que tiene ganas de que la educación, la salud, el desarrollo económico, la seguridad sean políticas de Estado.

-¿A quién van a apoyar en las elecciones nacionales?

-La semana que viene tenemos un congreso nacional partidario en el que definiremos nuestra estrategia electoral. El Frente de Todos se tiene que hacer cargo de la crisis económica y de credibilidad institucional a la que nos llevó. Parece que tienen dos miradas, una como si no fueran gobierno y la otra cuando deciden todos los días. Hay que buscar una alternativa, creemos en la participación democrática y en la necesidad de buscar consensos entre todos aquellos que creemos que hay que salir de esta crisis económica para que Argentina tenga un futuro diferente.