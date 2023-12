Pullaro se arma de dos herramientas que llevaron a Sain a la Justicia

En concreto, la ley de gastos reservados establece que no se puede ocultar en qué se usan los fondos públicos. Que se llamen reservados no implica que no merezcan control. Históricamente en la provincia funciona una multiplicidad de agencias que los utilizan, desde las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Asuntos Internos, Protección de Testigos, el MPA, entre otras. Todas ellas, por su razón de ser, requieren de un mecanismo administrativo especial de rendición de cuentas que resguarde la información sensible y la temporalidad de esas investigaciones.