Máxima tensión en Rosario: crónica de una corrida a mil en el corazón del dólar

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El bidón de nafta que agitó el candidato de La Libertad Avanza , Javier Milei , que llevó el dólar a 1.000 pesos, salpicó a los sectores productivos y vinculados a la agroexportación, quienes sintieron el golpe por más que no era inesperado. La perforación de ese número redondo se esperaba para más adelante, probablemente para después de las elecciones, lo que generó todo un movimiento especulativo y lleno de incertidumbre que llevó al máximo la tensión en esta ciudad, corazón financiero del sector.

“Estamos esperando las actualizaciones de precios de todo, de todo”, explicó un empresario pyme vinculado a la agroindustria. Se caía de maduro que este martes el dólar arrancaría arriba de los 1.000 pesos, por eso el mercado de granos se preparó para una rueda sin actividad. “ No hay venta de cereales ni de oleaginosas, de nada . Hay que esperar que se acomode”, agregó la misma fuente, y evitó dar un plazo para esa recomposición que vendrá con un salto en los precios.

De hecho, no hubo compras ni ventas en el mercado spot (transacciones inmediatas), sin precios las pizarras, y, el procesamiento de soja, por ejemplo para biocombustibles, se hizo con contratos ya cerrados. “Hoy es difícil de calcular cuánto duele”, agregó un empresario santafesino del biodiésel y la energía. Las liquidaciones de la agroexportación que le dan oxígeno al Banco Central también se movieron muy poco, a la par del movimiento de lo que compran las cerealeras en el mercado.

Este mismo operador explicó que desde la tarde del lunes detectaron en sus monitoreos habituales un aumento de pedido de billetes a los bancos, tanto dólares como pesos. La sugerencia de Milei de salir de los plazos fijos por que el peso "es excremento" no hizo más que darle pimienta a esos movimientos, pero no es el único factor que le endilgan a la disparada del dólar. “No da lo mismo lo que dijo Milei, pero la sensación en los operadores es que ya no hay techo”.