El diputado y candidato presidencial, Javier Milei , redobló la apuesta este martes luego de ser acusado tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio de alentar la corrida cambiaria de este lunes, por haber aconsejado no renovar los plazos fijos en pesos. El economista publicó un tuit con videos viejos suyos para ratificar su recomendación de deshacerse de la moneda local y envió a sus asesores cercanos a defenderlo.

En la dirigencia de LLA insisten en que el FdT y JxC son quienes pagarán el precio electoral de la crisis económica y Mieli no saldrá perjudicado, porque su condición de outsider lo favorece y, entienden, en tal caso sólo advirtió lo que iba a pasar. Por el contrario, hasta creen que las acusaciones en su contra podrían beneficiarlo. "Nos vota gente joven o que ya la está pasando mal y nos ve como la única solución", señalaron, en diálogo con Letra P .

Algunos dirigentes liberales hablaban de sondeos hechos por otras fuerzas políticas que mostraban a Massa como el principal lastimado después de la corrida cambiaria, tal vez con complicaciones para llegar a un ballotage, una instancia que por ahora las encuestas que circulan por los búnkeres dan por garantizada. "No va a ser fácil que, en este escenario, Massa pueda llegar a 30 puntos", especulaban.

Después de la polémica entrevista en radio Mitre, en la que recomendó no renovar plazos fijos porque el peso "es excremento"; por la noche, en un tono más moderado, Milei repitió el consejo durante una entrevista televisiva: "¿Con esta inflación quién va a querer los pesos?", se preguntó. Sólo cambió las formas.

La primera declaración del economista que agitó el mercado de cambios había sido el último jueves, en Mar del Plata, cuando celebró el aumento del valor de la divisa porque facilitaba el proceso de dolarización. Para UP y JxC sus declaraciones no son inocentes y buscan que los pesos salgan de circulación con mayor facilidad para aplicar una dolarización de facto.

Durante la sesión de este martes, la diputada Silvia Lospennato, del PRO, acusó por igual a LLA y en UP por la corrida. "Están los que emiten y emiten para ver si ganan la elección; y los otros, que necesitan que se licúen los salarios y jubilaciones para dolarizar. Ambos serán responsables de millones de niños y ancianos pobres".

Siempre lo dije

Este martes, Milei salió a instalar que siempre propuso un país sin moneda propia y acusó a sus rivales de generar la corrida que lo acusan de haber provocado. "Es vergonzoso el espectáculo que están dando los políticos, tratando de obtener rédito del descalabro económico, inventando responsabilidades. Mírense al espejo, sin vergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal", posteó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagustinromm%2Fstatus%2F1711761343961801129&partner=&hide_thread=false El 25 de mayo de 2020, antes de ser Diputado, Milei ya recomendaba sacar la guita de los plazos fijos, comprar dolares y guardarlos. Siempre dijo lo mismo. Por eso lo bancamos. Porque nunca miente. Ustedes mienten y siguen tomando a la gente de pelotuda. Dan asco. pic.twitter.com/X4PYmC2eAL — Agustín Romo (@agustinromm) October 10, 2023

El video que acompañó la publicación compila sus declaraciones pidiendo comprar dólares al final del gobierno de Mauricio Macri, cuando el ahora candidato presidencial era panelista televisivo. Con el archivo, no hizo más que confirmar que su recomendación no varió y que los argentinos deberían sacarse de encima los pesos.

La defensa a su propuesta llegó de parte de sus economistas más cercanos, como Carlos Rodríguez, quien era uno de sus principales asesores hasta antes de las primarias. Luego perdió terreno frente a Emilio Moreno Ocampo, quien logró penetrar en la mesa chica de La Libertad Avanza con su propuesta para implementar una dolarización sin dilaciones.

"No nos engañemos: Esto fue la política de déficit, emisión y tasas de Massa. Todos sabían que iba a pasar. La culpa es de Massa, que la gestó. El detonante puede ser cualquier cosa", defendió Rodríguez a Milei.

En otro tuit, encontró el origen de la crisis en "en el arma diabólica" que significó "la bicicleta financiera" determinada por "la tasa nominal de Leliqs de 209% nominal anual con el anuncio de dólar pisado por varios meses. Eso genera un carry trade con enormes márgenes de ganancia en dólares y un efecto puerta doce a partir del momento en que los participantes tratan de salir de pesos para realizar sus ganancias en dólares".

En diálogo con Letra P, Bertie Benegas Lynch, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, recordó que Milei advirtió que habría una corrida bancaria antes de ser candidato presidencial."La inflación es la expansión exógena de dinero, a pesar de lo que dice la casta política, que no quiere dejar de financiar sus kioscos. Esa es la única consecuencia de estos desbarajustes. No es otro. Lo que pasa es que confunden cuando hablan de formadores de precios o la sequía. Esto no es de ahora. Milei lo venía advirtiendo".