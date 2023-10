Salvo que ocurra un suceso "en extremo gravoso", que podría venir de la mano de una disparada del dólar sin control por encima de los $2.000 en la cotización del blue, la actual corrida de la cotización paralela que ya rompió la barrera de los mil pesos no va a genera un impacto rotundo en el escenario electoral. Esa es la primera lectura que hace, por estas horas de zozobra económica y financiera, la mesa chica política del ministro y candidato presidencial Sergio Massa , que se esfuerza por mantener la calma en medio del temporal.

"Salvo que haya un escenario con variables muy gravosas, como una disparada por encima de los 2 mil pesos que te acelere mucho la curva de la inflación en los próximos días, esto no modifica en nada el escenario de cara al 22", dicen en el massismo. "Y esa disparada no está hoy en la proyección de nadie", aclaran.

Aunque reconocen que el precio del dólar paralelo es el dato que más puede golpear la figura del candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), las variables por ahora no se salieron de control dentro de lo que son los movimientos típicos de incertidumbre pre electorales alimentados por las declaraciones de Milei recomendando a los ahorristas no renovar los plazos fijos e irse al dólar.