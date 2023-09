Como contó Letra P , Pullaro empoderó a Scaglia como jefa del PRO y avisó que negociaría con ella los lugares en el gabinete , con la condición de que sea generosa con el resto de las tribus internas. Algunas voces del PRO expresaron su disconformidad: “Gisela no fue elegida como interlocutora por el partido sino por Pullaro, ¿cómo se le va a plantar para pedirle más?”, se preguntan. La noticia de que el PRO sólo tendría el Ministerio de Trabajo y que su titular sería Roald “Coco” Báscolo , un dirigente muy cercano a Scaglia, no hizo más que echar leña al fuego a los cuestionamientos.

Otra garganta del PRO reconoce, sin embargo, que Scaglia comenzó las charlas puertas adentro con intención de abrir el juego, pero que todo está en stand by hasta las elecciones nacionales del 22 de octubre. Scaglia es larretista , por lo que tras la derrota del jefe de Gobierno porteño en las PASO, su posición está apalancada en sus logros provinciales. Por el contrario, Angelini es un dirigente muy cercano a Patricia Bullrich , pero quedó con muy pocos activos locales, por lo que no será la misma negociación si la candidata presidencial de Juntos por el Cambio no entra al ballotage.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffangelini%2Fstatus%2F1701023326079275490%3Ft%3DLIzWJvANXATL3Jvpn8KJ0Q&s=19&partner=&hide_thread=false Hoy se sintió fuerte el cambio en Santa Fe.

Felicitaciones @maxipullaro y @GiScaglia . Se que van a liderar el cambio que Santa Fe necesita.



Comienza la ola de cambio para ordenar el país con @PatoBullrich Presidente pic.twitter.com/S3RMj4c0JV — Fede Angelini (@fangelini) September 11, 2023

El ruido aún queda en el off the record porque la apuesta es que, tras las “negociaciones acaloradas” que vaticinan, se llegue a un buen acuerdo que deje a todos contentos. ¿Qué sería un buen acuerdo? “Un gabinete de coalición y no un gabinete de los radicales más los que ellos quieren”. Para eso, el PRO quiere llevar a la mesa de negociación su ejército de “gente experimentada en el sector privado” y así empatar la oferta de cuadros técnicos que tiene el socialismo, formada al calor de doce años de gobierno. “Si no, esto sería la refundación del Frente Progresista, y no queremos eso”, avisan.