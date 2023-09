https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1668998665304776704&partner=&hide_thread=false En #Reconquista nos encontramos con un grupo de jóvenes que estudian y trabajan para mejorar su calidad de vida. Junto a @CastetsCarolina, Coco Báscolo, @Fabian_Bastia y @fedrabuseghin sabemos que #SantaFePuede generar un polo de desarrollo que les permita quedarse y desarrollar… pic.twitter.com/n8S0Y7bBIk — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) June 14, 2023

“Si bien hubo mucha presencia en General Obligado, no es lo mismo no tener que tener a una persona que se la juega en el territorio y hace campaña por vos”, deslizan en el PRO. A Báscolo no solo le reconocen eso: también sostienen que no pidió nada a cambio, ni siquiera cuando su mandato como concejal termina a fin de año. Por eso, dicen, es el primer anotado para integrar el nuevo gabinete en representación del partido amarillo.