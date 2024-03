La decisión de Maximiliano Pullaro: redoblar la apuesta contra el terrorismo

No lo hace en cualquier circunstancia. No lo hizo en su momento con el presidente Javier Milei , con quien –luego de batirse a duelo– eligió replegarse, desensillar hasta que aclare. La vicegobernadora Gisela Scaglia se retiró conforme este viernes de la Casa Rosada , pero si la nueva ley Bases contiene algún rasgo perjudicial para Santa Fe , Pullaro volverá al ring.

Porque ahí está la génesis de este gobernador. Disputar las peleas que lo pusieron al frente de la Casa Gris, ir a trabar con la cabeza si es necesario en los temas centrales para sostener y hasta hacer crecer su volumen político. En ese plan, la seguridad y la pelea contra el crimen organizado están bien arriba en el ranking de intereses del mandatario. De ahí también el mensaje de no ir a Buenos Aires y privilegiar quedarse en Rosario, full time, encima de las cosas que apremian.

No al pacto, la máxima de Maximiliano Pullaro

Por eso Pullaro no piensa frenar ahora. Como dijo su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni: “No vamos a sentarnos a negociar nada con la ranchada”. El gobierno endurecerá su enfrentamiento contra las bandas narco a sabiendas, incluso, de que el vuelto contempla la muerte de inocentes. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, deslizó este sábado en Radio 2 que los atentados son una suerte de invitación al pacto del narco al gobierno provincial. No va a pasar.

Con todo, Pullaro no puede solo. Si el gobierno provincial no articula con la Nación, no hay resultado positivo posible. El arranque, en esta gestión, del vínculo entre Pullaro y Bullrich no fue bueno. La ubicación del dirigente del PRO Federico Angelini en su rol de funcionario nacional como intermediario despertó un ruido, máxime cuando el gobernador se juega ciego por Scaglia en la interna amarilla.

Con Patricia Bullrich, de reojo

Pese a todo, es inevitable y necesaria la coordinación. “No hay margen por estar descoordinado con Bullrich y Angelini”, sintetiza un dirigente de Unidos. Nadie se va a llevar un trofeo más grande que el otro en plena coyuntura, en momentos de disputa por el dominio del territorio. “Terrorismo”, definió la ministra este sábado a lo que ocurre en Rosario. Ahí hay una punta de partida entre los dos: la fiereza en la condena y a las cosas, por su nombre.