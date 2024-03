Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro convocan al comité de crisis con apoyo de las Fuerzas Armadas

La novedad es que el refuerzo del operativo no solo implicará más agentes federales en el territorio -no se especificó la cantidad pero se dijo que “se va a notar en la calle”- sino también que contará con el apoyo logístico de los fierros del M inisterio de Defensa , que aportará alrededor de 150 vehículos.

Luis Petri al rescate

El decreto que convoca al Comité de Crisis autoriza a sus presidentes, Bullrich y Pullaro, a solicitar al Ministerio de Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas. No por nada el decreto habla de “narcoterrorismo”. Como ya contó Letra P, en el colectivo militar no prende la idea de intervenir el territorio. Dada la crítica situación, se llegó a una intervención a medias: no bajarán soldados pero sí alrededor de 150 vehículos.