Justicia de Santa Fe: fuerte controversia en el caso del fiscal Edery por el intento de abrir los celulares

Gustavo Franceschetti, que es abogado defensor de Edery y Belmonte, pidió una audiencia judicial en diciembre pasado para objetar el modo en que secuestraron los teléfonos de sus defendidos. Lo que dijo Franceschetti es que esa medida es nula porque no fue ordenada por ningún juez. Lo que es grave, a entender del defensor, porque ambos son investigadores de las bandas criminales más conspicuas de Rosario y en esos teléfonos hay afirmaciones que no solo dan cuenta de esos grupos, sino también de actores institucionales de primer orden, que podrían ventilarse con graves afectaciones.

El defensor también dijo que abrir o no el teléfono tiene que discutirse en audiencia porque, a su criterio, antes de definir tal cosa debía existir causa probable para hacer las extracciones. Para la defensa, no existía motivo entonces y no puede invocarse justificación si existen motivos seis meses después.