El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti , aterrizó en Rosario este martes y se abrazó al socialismo, uno de los pocos partidos nacionales que lo abrazó a él en su aventura nacional. Arrancó en la mañana con una conferencia de prensa y continuaba el día, luego del contacto con medios, con una visita a la Bolsa de Comercio y a la firma Bioceres . A su agenda productiva y federal para sostener un mensaje antigrieta le faltó la foto con la ganadora del PS en las elecciones provinciales, la diputada provincial Clara García . En su mensaje, no se olvidó de promover un “gobierno de unidad nacional”, pero lo fechó luego de las PASO, a las que ya avisó que no piensa renunciar.

Fuera de su provincia, la que a partir del 10 de diciembre gobernará Martín Llaryora, a Schiaretti no le sobran socios electorales. El socialismo acaso se convirtió en el principal a nivel nacional, mucho más en Santa Fe donde, si bien ya no conduce el no peronismo, mantiene una fortaleza para nada despreciable.