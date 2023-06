El socialismo discute su ingreso a una alianza como la que propone Schiaretti

La presidenta del PS, Mónica Fein, durante el congreso nacional de Rosario que no logró cuórum para tomar definiciones.

El miércoles próximo se cumple la fecha límite para inscribir las coaliciones, y hay un planteo del sector interno opositor Bases, liderado por Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué , de judicializar la discusión ante la jueza federal María Servini . Entienden que las autoridades partidarias no están legitimadas porque los mandatos, que desde su punto de vista debieron prorrogarse en el congreso partidario de mayo pasado, están vencidos. En lo político, Bases acusa a la conducción de Fein de llevar al partido de la rosa “hacia la derecha”,

El conflicto quedó planteado el 20 de mayo pasado en Rosario, cuando el congreso partidario nacional, que debía pulir esas definiciones, ni siquiera pudo abrir la discusión por falta de cuórum . El encuentro tenía por objetivo general debatir la política de alianzas y delegar en la mesa ejecutiva del partido la instrumentación. Sin embargo, los sectores Bases y Convergencia no ingresaron al recinto de la Facultad de Arquitectura. El oficialismo, con el apoyo del sector del porteño Roy Cortina , aliado de Horacio Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires, reunió 192 miembros de los 270 que necesitaba.

El planteo va en sintonía con el que ayer oficializó el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti , de quien el PS es socio en esa provincia, quien aceleró a fondo su intensión de motorizar un frente de frentes y blanqueó que no quiere integrar la alianza opositora Juntos por el Cambio sino que quiere armar una nueva.

En el oficialismo socialista argumentan que la crisis que atraviesa el país requiere de una dinámica de gobierno de unidad nacional que permita construir acuerdos medulares. “Hay que pensar en un frente de frentes como se hizo en Santa Fe, pero a nivel nacional, con vocación de mayorías que tenga puntos claros de acuerdo y fortalecer eso. Las diferencias existen y existirán, pero hay que avanzar”, repiten.

En la vereda de enfrente, Di Pollina sostiene que como el congreso partidario no tuvo cuórum y que los mandatos de las autoridades nacionales estaban vencidos, irán en queja ante la justicia electoral nacional si no llegan a un entendimiento con el oficialismo. “La cuestión de fondo es política, no de otra naturaleza. Queremos evitar que el partido a nivel nacional termine con la derecha neoliberal conservadora que está intentando volver al poder y lo queremos evitar a toda costa”, sentenció el dirigente.

