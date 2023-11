La decisión de Felipe Michlig de no asumir como ministro de Gobierno de Maximiliano Pullaro y de mantenerse como senador departamental generó reacomodamientos en la distribución de cargos en el cuerpo legislativo. Toda la maquinaria del Senado ya ajustaba engranajes en función al hueco que dejaba Michlig, pero su vuelta a la Cámara alta abre una nueva instancia de negociaciones, probablemente acaloradas, para el prorrateo de autoridades, presidencias de bloque y comisiones.

El representante de San Cristóbal fue reelegido en sus tierras por una diferencia abismal, pero su destino cambió cuando Pullaro lo pensó como el ministro de la cartera de más peso político . Todo se inclinó hacia la aceptación; de hecho, trascendió que él y también su par Lisandro Enrico , que será ministro de Obras Públicas, se tomarían licencia y no renunciarían a sus bancas para asumir en el gobierno.

Mientras, el resto de los radicales avanzó en el reemplazo de los dos hombres fuertes de la UCR. La presidencia del bloque de la UCR, que está en manos de Enrico desde que Michlig asumió la presidencia del partido, quedaría para el senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino , quien ya se movía en ese sentido y el jueves pasado presentó a quien sería la secretaria de bloque, una mujer de Villa Constitución y de su confianza, que no se desempeña en el Senado en la actualidad.

Incluso había otros lugares con nombres apuntados, por ejemplo, el senador por San Justo, Rodrigo Borla , para presidente provisional del Senado -llamado pro témpore-, y Agustín Lemos como secretario parlamentario, actual secretario de bloque muy cercano a Lisandro Enrico . “Se había avanzado, no definido”, aclaran.

Ahora volvió a cambiar el escenario del radicalismo y las cartas se deberán dar de nuevo con el retorno de Michlig a la cancha, algo que “no se esperaba” , dijeron algunos pares, más allá de que nunca les confirmó formalmente la partida a Gobierno. “Felipe es una figura importante. No es lo mismo un Senado con Felipe que sin él, es el presidente de la UCR”, sostuvo uno de sus correligionarios.

Según supo Letra P, el próximo martes habrá una cena entre los cinco senadores actuales “pro Pullaro”: Germán Giacomino (Constitución), Orfilio Marcón (General Obligado), Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo) y el propio Michlig. Allí se mantendrán conversaciones con las propuestas de cada uno. Al otro día, la intención es hacer un cónclave con el peronismo para definir el esquema ya que se acerca la sesión preparatoria.

"Lo de la presidencia del bloque lo tenemos que hablar con el resto de los senadores. Es una cuestión que depende de los colegas, somos nueve", confirmó Michlig en LT9 el lunes por la mañana. Nótese que habla de más miembros con los que charlar, aunque probablemente no formen parte de la discusión de la mesa chica del martes.

Se trata de Pablo Verdecchia (Belgrano), Germán Baumgartner (Garay), Esteban Motta (San Martín) y Oscar Dolzani (San Javier), estos últimos pullaristas pura cepa, quienes asumirán en diciembre.

En ambos casos quedan afuera Hugo Jesús Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San Jerónimo). Ambos senadores radicales tienen bloque aparte en la actualidad por considerar que los marginaron de participar en los espacios de poder y decisión dentro de la Cámara alta.

giacomino.jpg Giacomino avanzaba para ser presidente del bloque radical

Sin embargo, la semana pasada hubo diálogos. Tanto Rasetto como Diana se mostraron dispuestos a integrarse a un bloque radical único, que llevaría el número a 11 senadores de un total de 19, siempre y cuando les den participación y no lo lleven a ser meros observadores. Según explicó un senador involucrado, Giacomino como presidente del bloque se había comprometido en su eventual rol de presidente de bloque a llevar esa inquietud al resto de los senadores y darles una respuesta. Ahora todo puede cambiar.

No es menor este punto en la rosca por la distribución de poder. A partir de diciembre la alianza gobernante Unidos para cambiar Santa Fe contará con 13 senadores (los 11 radicales mencionados, más el javkinista Ciro Seisas y el socialista Julio "Paco" Garibaldi), el peronismo cinco, y el híbrido Joaquín Gramajo, de origen peronista, pero que compitió con el sello Unite y puede tender puentes con el oficialismo o jugar con el justicialismo. Es decir, será un Senado fragmentado y difícil de ordenar.

Además de las autoridades, se deberá definir el reparto de las comisiones. Por ejemplo, algunos ven más relevante la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que la presidencia provisional del Senado, por más que esté en la línea de sucesión. El peronismo mantiene su cuota de influencia pese a que quedó en minoría.

Otro dato es que desde el radicalismo resaltan el papel de la vicegobernadora electa Gisela Scaglia (PRO), que es la presidenta del Senado, y cuya injerencia parece lógica por la jerarquía de su cargo, pero que muchas veces el corporativismo no termina permitiendo. Probablemente los gestos de Pullaro de empoderarla tendrán sus efectos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffelipemichlig%2Fstatus%2F1724120306946601136&partner=&hide_thread=false Ante el ofrecimiento del Gobernador electo para ser Ministro de Gobierno -a quién agradezco profundamente- decidí honrar el compromiso con los sancristobalenses que me votaron y CUMPLIR CON LA PALABRA empeñada. Estaré ayudando para tener el mejor gobierno Pcial. que se pueda. pic.twitter.com/G6ZK2eHSgn — Felipe Michlig (@felipemichlig) November 13, 2023

Felipe vuelve sin irse

El retorno al poder de Michlig tendrá un cariz particular porque, como se dijo, hubo movimientos que dejan la organización radical en otra situación. Giacomino ya se había probado el traje de presidente de bloque y, si termina desplazado, queda de alguna manera mal parado y deslegitimado.

Con Borla la situación también es para observar porque Fabián Bastía, dirigente muy cercano al senador, es quien reemplaza a Michlig en Gobierno. De hecho, Borla presidente pro témpore y Bastía ministro de Gobierno sería una dupla con mucho poder.

Cerca de Michlig aseguran que Giacomino no estaba cómodo en el rol de presidente de bancada, lo que preanuncia intensas negociaciones para reconfigurar todo el esquema. Desde que se conoció la decisión de no asumir Gobierno, Michlig recalcó ante Letra P que pesó mucho la necesidad de “honrar el compromiso con los sancristobalenses, que me dieron nada menos que el 70% de los votos para el séptimo mandato”.

“Eso también pesó a la hora de mi decisión, porque creo que puede hacer el mejor aporte desde lo legislativo para equilibrar y por mi experiencia; a la vez cumplir con la gente de mi departamento; y tratar de fortalecer el frente Unidos para Cambiar Santa Fe desde la presidencia de la UCR”, afirmó el histórico senador.