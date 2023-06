“Vamos a tener listas en todas las provincias, ya estamos trabajando con todos los partidos, ese es el objetivo”, confirmó Mónica Fein , presidenta del PS. Adelantó que trabajarán con un mensaje fuertemente federal: “Queremos expresar la necesidad de tener en cuenta a las provincias, y todo lo que aportamos al fortalecimiento de nuestro país y que no nos sentimos representados en estos antagonismos permanentes”.

-Apuntamos a quienes quieran salir de la disyuntiva del blanco o negro al que nos han llevado las coaliciones hoy existentes. A quienes quieran debatir acuerdos, no porque los antagonismos no existan sino porque no pueden ser lo único, porque entonces impide que tengamos un plan sobre los temas más importantes: inflación, inseguridad, la educación. Hay que discutir proyectos, hoy solo se discuten personas y poder cuando hay que buscar coincidencias para para salir de esta crisis profunda en la que estamos.

-Había ideas distintas en el PS, ¿cómo se decidió integrar esta alianza?

-El PS siempre impulsó un acuerdo amplio, entendiendo que ni el kirchnerismo ni obviamente Milei eran alternativas para acompañar. Argentina tiene que salir de la pelea Mauricio Macri vs Cristina Fernández. Apostamos a una figura federal, con experiencia de gestión como es Schiaretti, y sumamos también nuestra experiencia de gestión en Santa Fe. Esta fue una decisión que el partido tomó por mayoría. El sector de Roy Cortina proponía ir a Juntos por el Cambio y Bases está en un proceso de diferenciación, no se presentó a dar la discusión e hicieron la presentación judicial más interna, sobre el partido, que fue rechazada por la jueza Maria Servini.