LT3 Rosario reemplazó programas locales por contenidos porteños y el gremio reclama por los puestos de trabajo

El lanzamiento de la nueva programación de LT3 de Rosario contó con la presencia del intendente Pablo Javkin y la senadora Carolina Losada, entre otros dirigentes políticos.

La radio LT3 Rosario dejó de emitir gran parte de su programación propia y comenzó a retransmitir contenidos de Radio Rivadavia, una decisión impulsada por Alpha Media que encendió alarmas sobre la continuidad de puestos laborales y el futuro de la producción periodística local .

La medida alcanzó la franja comprendida entre las 10 y las 18. El único ciclo de producción rosarina que permaneció al aire fue La barra de Casal, conducido por el periodista y abogado Marcelo Casal , que continúa en el horario de 7 a 10.

La resolución afectó a una de las cinco radios de amplitud modulada (AM) de la ciudad. El holding controlado por Marcelo Fígoli comunicó el levantamiento de programas como Equipo 3, de Julián Bricco ; El Río Suena, con Javier Arrizabalaga ; Ángeles Caídos, conducido por Mauro Yasprizza ; y Digamos Todo, encabezado por Carolina Coscarelli .

Los distintos ciclos se despidieron de la audiencia durante la última semana previa a la entrada en vigencia de la nueva programación.

El reemplazo de los envíos locales se realizará con los programas de Nelson Castro , Cristina Pérez , Jonatan Viale y Baby Etchecopar .

Alpha Media y el repliegue de la producción local

La historia reciente de la emisora estuvo marcada por cambios de propietarios y conflictos empresariales. Tras un proceso que incluyó denuncias de vaciamiento por parte de los hermanos Fernando y Guillermo Whpei, Alpha Media tomó el control de Rosario Difusión S.A. en 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/spr_prensa/status/1434522237839757313&partner=&hide_thread=false Las y los trabajadores de LT3 AM680 junto al Sindicato de Prensa Rosario denuncian una vez más la falta de pago salarial, aguinaldo correspondiente y aportes previsionales, sindicales y de obra social.

Leé aquí el comunicado completohttps://t.co/t8K2IHGytD pic.twitter.com/OSViToCADr — Sindicato de Prensa Rosario (@spr_prensa) September 5, 2021

A comienzos de 2025, el grupo había lanzado una amplia oferta de contenidos locales con el objetivo de reposicionar a la emisora en el mercado regional. En ese contexto, Marcelo Fígoli, la entonces ceo Silvia Marino y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, habían presentado públicamente el proyecto de recuperación de la señal.

Sin embargo, hacia finales del año pasado, Marino dejó la conducción de la compañía y la estrategia empresarial comenzó a modificarse.

Dentro del mapa radial rosarino, dos de las cinco AM pertenecen al grupo de medios que comanda Gustavo Scaglione —Radio 2 y LT8—, una es propiedad de Daniel Mariatti (AM 1300), otra depende del Estado nacional (AM 1330) y la restante es de Alpha Media.

Reclamos gremiales y crisis del negocio de los medios

El Sindicato de Prensa de Rosario difundió un comunicado en el que reclamó la preservación de puestos de trabajo -serían entre 15 y 20-, la regularización salarial del personal afectado, a los que en su mayoría se le adeudan tres meses y el pago de deudas vinculadas con aportes sindicales y cobertura de salud.

La organización también exigió la continuidad de los espacios de producción propia, al considerar que forman parte de la identidad histórica de la emisora y del ecosistema informativo de la ciudad.

La decisión empresarial volvió a poner en discusión la situación económica de los medios tradicionales. El sostenimiento de extensas grillas de programación propia implicó costos crecientes en un escenario atravesado por la expansión de plataformas de streaming, la circulación fragmentada de contenidos y el predominio de formatos basados en recortes audiovisuales.

En ese contexto, varias empresas periodísticas del interior del país avanzaron en esquemas de centralización de contenidos. El caso de LT3 Rosario se sumó así a una tendencia que reavivó el debate sobre el equilibrio entre eficiencia económica, pluralidad informativa y producción periodística local.