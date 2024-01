Algo que trepó de manera sideral en el mismo período es el marco de criminalidad organizada en el que se producen los asesinatos en Rosario. En 2014 fueron el 29% del total los casos vinculados a economías ilícitas o a grupos criminales. En tanto que en 2023 el guarismo trepó a un sorprendente 64,9%. Eso indica que dos de cada tres asesinatos que ocurren en la ciudad más caliente del país por su violencia tienen que ver con los movimientos del crimen organizado.

El elemento de premeditación en los homicidios es otra señal de la acción de bandas delictivas plurales implicadas en la violencia. En 2014 el factor del mandato o pacto previo para los hechos de sangre fue del 43,3%. En 2023 las investigaciones fiscales notaron que este registro creció hasta el 72,7% de los casos.

¿Qué significa todo esto? Básicamente grupos organizados agitando y moviendo la violencia que supone el primer factor de desestabilización de las administraciones en la provincia. Y es aquí donde la respuesta estatal es esencial para dominar todas las tendencias al alza.

Lo que indica el último informe, cuando se lee la evolución histórica de los homicidios en Rosario, es que bajo una tasa semejante a lo largo de los años, que orilla los 20 muertes cada 100 mil habitantes por año, se despliega una serie de prácticas que no son iguales. Y con información articulada e intervenciones inteligentes y focalizadas se puede producir una mejor respuesta.

Hay una sensación de optimismo moderado aunque generalizado de que tal cosa será posible. Lo comparten el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario Pablo Javkin y la cúpula del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que aglutina a los 160 fiscales provinciales. Anclan esa expectativa en el retorno del Plan Abre, una iniciativa de acción social destinada mayormente a barrios. Al retorno del Nueva Oportunidad, que es un programa de capacitación en oficios para jóvenes en zonas de alta conflictividad, que tiene además un propósito de poner a interactuar a sus destinatarios de manera de atenuar discordias. Y por último a la intervención focalizada en ocho barrios de la ciudad, denominado Programa de Intervención Barrial Focalizada.

La puesta en marcha de estas acciones se dio la semana pasada con la firma de un convenio entre los tres niveles mencionados. En Rosario las acciones arrancarán en los barrios Stella Maris, aledaño al 7 de Septiembre, y en una franja de barrio Agote. De manera escalonada proseguirán en la ampliación del complejo municipal de viviendas de avenida Grandoli, Empalme Graneros, Bella Vista Oeste, Tablada y Ludueña.

Pullaro resaltó en el lanzamiento que lo impulsaban como un programa de reestructuración del tejido social pero también de prevención del delito. “El problema de la violencia no termina con involucrar a las áreas más duras del gobierno, como lo estamos haciendo. Las áreas más virtuosas del Estado tienen que llegar a estos lugares para reconstruir el tejido social y, fundamentalmente, para dar futuro”, sostuvo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClaraGarcia_SF%2Fstatus%2F1747995626552406405&partner=&hide_thread=false Acompañamos al gobernador @maxipullaro en la presentación del Programa de Intervención Barrial Focalizada. Un abordaje coordinado entre provincia, municipio y fiscales para pacificar los barrios más violentos de Rosario. Vamos a recuperar la presencia conjunta del Estado en el… pic.twitter.com/Nwd6BhJQbl — Clara García (@ClaraGarcia_SF) January 18, 2024

Eso quiere decir que la acción en los barrios más duros de la ciudad incluirá la producción de información sobre los actores del campo criminal. Sobre todo de sus factores juveniles.

Factores que están en una tensión revulsiva con el particular tono de extrema frontalidad que el gobernador elige en estos días luego de su decisión inicial de controlar las acciones de los presos de alto perfil criminal que son, como se expresa en las audiencias penales a diario, los motores de la violencia urbana. En los últimos 15 días de enero hubo un ataque a balazos fallido a un bar en el barrio La Florida, balaceras contra camiones recolectores de residuos, disparos contra una sucursal de banco Macro de la zona sur y contra un ventanal del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, entre otros.

Las réplicas en balaceras y amenazas que se producen en la calle por los traslados y confinamiento de estos actores implicaron un endurecimiento en el discurso de Pullaro. “Si desde la cárcel creen que pueden cometer delitos violentos cada vez la van a pasar peor”, planteó públicamente.

La exaltación de enunciados de vindicta desde el Estado son el doble filo de un arma. Por un lado marcan la voluntad de no ceder frente a los factores que producen hechos que son de alta conmoción pública. Al mismo tiempo moviliza a los sectores que los planes sociales barriales dirigidos a la violencia buscan conjurar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1750901187627368491&partner=&hide_thread=false Los presos tienen que estar bajo el control del Servicio Penitenciario y los policías en la calle para poder brindarle seguridad a los santafesinos.



Ayer realizamos un nuevo traslado de reclusos en dependencias para continuar con nuestro objetivo. pic.twitter.com/C17cldj8rN — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) January 26, 2024

Desatar ese nudo no será fácil. Pullaro da en el clavo cuando entiende que hay un resorte de conflicto en la cuestión social y en las cárceles. Pero al arremeter con retóricas de batalla contra las prisiones, exaltando en redes las acciones de disciplinamiento dentro de los pabellones, no hace sino patear un hormiguero en la vía pública, en los dominios extramuros donde los presos tienen a sus familiares y allegados.

El crecimiento desmesurado en las prisiones provinciales, con una población que trepó un 125% desde 2008 sin crecimiento poblacional, implica que afuera hay mucha más gente ligada a las cárceles que reciben el impacto de estas acciones. Un punto central que la respuesta estatal deberá abordar en el mismo momento –en los mismos lugares también– que se inicien las intervenciones barriales.