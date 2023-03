¿Dónde está mi futuro?

No había margen el jueves durante la apertura de sesiones. Ese espacio, el del recinto legislativo, en este momento medular de Rosario, era para otra cosa. Era para hacer hincapié en la necesidad de respaldo que requiere la ciudad ante tantas balaceras y muerte. No le quedaba otra al intendente Pablo Javkin. Ahora Rosario está en el centro de la escena a nivel nacional. Sería prudente que no salga de ahí, que el Estado nacional dimensione la grave situación pero, tan ingrata como cierta, la pregunta se impone en el horizonte político del intendente: ¿la violencia narco condiciona su estrategia electoral?