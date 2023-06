Diputados: la novela por Scioli paraliza las negociaciones en el PJ de Santa Fe

La indefinición del cierre de listas de Unión por la Patria (UP) en la competencia por la presidencia y, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires congela todo movimiento en el armado en Santa Fe de las nóminas para la Cámara de Diputados. Cualquier acción puede quedar trunca ante una decisión al más alto nivel del oficialismo y, puntualmente, por lo que suceda con Daniel Scioli , quien resiste en su intención de ser presidenciable en un final con mucha tensión e intervención judicial.

El exgobernador de Buenos Aires firmó como precandidato para enfrentar en una PASO a algún bendecido por Cristina Fernández de Kirchner, llámese Sergio Massa o Eduardo De Pedro. Pero ese nombre no se da a conocer aún. Incluso la confusión llega a preguntarse si habrá finalmente interna. Todo impacta y altera los planes en el peronismo de Santa Fe, que no logra desenredar el primer obstáculo: lista única o dos nóminas con un precandidato diferente cada una. Esta opción ganó fuerza hasta ahora, pero no es la definitiva.