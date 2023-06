Nombres se buscan

La política santafesina tiene la cabeza en la campaña provincial que ya arrancó. El grueso de la dirigencia, de todos los colores y formas, coló su nombre en alguna lista y categoría, ya sea ejecutiva o legislativa. Por ese motivo, armar la nómina para la Cámara de Diputados no resulta una tarea sencilla. La libido está en otro lado y los apellidos de peso escasean ¿elección de segundas líneas?

El escenario complica y obliga a desdoblar esfuerzos. En el caso del naciente Unión por la Patria (UP), el acuerdo entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa ordena medianamente el terruño. Es que el titular de Transporte, el massista Diego Giuliano , y la directora de Migraciones, la camporista Florencia Carignano , vienen sonando desde hace rato para encabezar una lista legislativa. Del dúo saldrá el binomio, sea quien fuere el precandidato a la presidencia.

En JxC algunos, y no pocos, dirigentes radicales, losadistas y pullaristas, confiaban que alcanzaban el acuerdo de una lista única. Pero no. El twister en el que viven Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta contagia y arrincona en todo el país, también en Santa Fe. Por ese motivo, habrá competencia interna en la provincia. Aunque no es el único, está claro. La disputa agresiva entre la senadora Carolina Losada y el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro también es otro detonante.

Entonces, la lista de Bullrich será también la lista de Losada y la sábana de Larreta también será la de Pullaro. Pero no abundan los nombres, como se dijo. De los cinco actuales diputados y diputadas nacionales tres ya son candidatos en la elección provincial: Federico Angelini, Ximena García y Carolina Castets. El PRO José Núñez y el UCR Juan Martín Musaccio aguardaron su turno y podrían anotarse en la lista.

Pullaro, por su parte, guardó dos personas de su confianza para la lista de Larreta: Juan Cruz Cándido y Gustavo Puccini ¿Avala el jefe de Gobierno la jugada o desea aguardar un poco más? Un operador radical le confió a Letra P que se cocina una sorpresa. Pero la máxima corre para todos, no sobran los apellidos. Es verdad que sea quien el o la cabeza de lista, su nombre va pegado a la boleta presidencial. El arrastre es inevitable y casi total.

El escenario también afecta al socialismo, que se apropiará de la lista legislativa del cordobés Juan Schiaretti. No obstante, el panorama es idéntico al de otros partidos. “¿No querés ir vos de candidato?”, le soltó medio en chiste, medio en serio un diputado a un periodista en una charla casual. El nombre de Alicia Ciciliani, en virtud de que ya tiene experiencia como diputada, trascendió hace unos días, pero el comando PS asegura que tiene otras figuras en carpeta, más renovadoras. Pero nombres, lo que dice nombres, no abundan.