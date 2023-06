Más presión a Scioli: intendentes del conurbano insisten con una lista de unidad

Primero fue el massismo, después La Liga de los gobernadores y ahora tocó el turno de los intendentes del conurbano que este martes pusieron en letras de molde su pedido para que Unión por la Patria (UP) tenga, como su nombre lo indica, una lista de unidad. Para sumar más presión a Daniel Scioli , que rechaza bajar su precandidatura presidencial, jefes y jefas territoriales bonaerenses advirtieron que, en caso que haya una interna oficialista en las PASO , apoyarán al candidato que salga de la mesa chica que encabeza la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

"Aunque trabajamos y abogamos por la unidad, si no se logran los consensos necesarios deberíamos dar el debate político en las PASO en el ámbito provincial y nacional, y de la misma manera en el nivel local”, ensayó , el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares .

Poco después, un comunicado comenzó a llenarse de firmas de intendentes e intendentas. “Exhortamos a todos y todas a alcanzar la síntesis necesaria para afrontar unidos el próximo proceso electoral. De no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos, no iremos en ambas”, afirma el mensaje.