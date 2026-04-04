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Rosario: La Capital lanza su señal de streaming con la redacción integrada y algunas caras conocidas

Fue anticipo de Letra P. El multimedio suma La Capital +. Comienza a transmitir a mediados de abril con Martiniano Molina, Iliana Luetic y Pachu Peña.

Letra P | Juan Pablo Darioli
Por Juan Pablo Darioli
El nuevo streaming del multimedios La Capital de Rosario comenzará a transmitir a mediados de abril.

El nuevo streaming del multimedios La Capital de Rosario comenzará a transmitir a mediados de abril.

El canal de streaming del diario La Capital de Rosario, un proyecto que Letra P reveló hace un año, comenzará a transmitir finalmente a mediados del mes próximo. El nuevo emprendimiento, que nace de las entrañas del centenario diario fundado por la familia Lagos, se llamará La Capital +, aunque quienes están desarrollando la identidad le dicen cariñosamente L+.

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El producto es la apuesta audiovisual digital más importante del grupo de medios rosarinos que pertenece a Gustavo Scaglione, uno de los titulares de Telefe. La aparición de cuentas propias en redes sociales y un posteo anunciando la inminente salida al aire formalizaron un proyecto que tiene por lo menos un año en cabeza de sus creadores.

Nombres para la nueva apuesta de Gustavo Scaglione

Bajo la dirección de Vito Scaglione, La Capital + tiene planificado comenzar con un programa informativo durante la mañana. Se tratará de su buque insignia y estará bajo la conducción de la periodista Iliana Luetic, repatriada a su ciudad natal junto a su pareja, Martiniano Molina. El cocinero y político quilmeño también será parte de la grilla con un bloque culinario. Otro de los apuntados para llevar una dosis de humor a la pantalla de la nueva señal digital es Pachu Peña. En la misma sintonía se sumará alguno de los integrantes del conjunto cómico local Lo Lumvrise.

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La producción general está a cargo de la también repatriada Fernanda Merdeni, quien viene de desempeñar funciones como gerente de Producción en el Grupo América, donde Scaglione ingresó como accionista a finales del 2024. La dirección periodística será ejercida por Fernanda Blasco, que ya cumple el rol de editora general en el diario.

Mudanza para unificar trabajos

La redacción tradicional de La Capital espera, en los próximos días, mudarse a la planta baja del histórico edificio ubicado en el centro rosarino para integrarse a la dinámica de trabajo de la nueva señal. El objetivo es unificar flujos de trabajo, evitar superposiciones y aprovechar al máximo cada contenido que se haga en las diferentes terminales que conviven en Sarmiento 763.

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El 26 de diciembre del año pasado se publicó -sin demasiada difusión- un spot que hacía público el proyecto: la nueva señal prometía escuchar voces que "todavía no encontraron su pantalla" y talentos que se fueron y "están listos para volver". Desde ese momento, los trabajos se concentraron en el armado del estudio y el desarrollo de la propuesta, teniendo en cuenta la multiplicidad de plataformas con las que cuenta el sello de La Capital.

La convivencia con otro streaming propio

La Capital + va a convivir con Brindis TV -el canal de streaming nacido en 2023 bajo la misma órbita-, que está orientado a un público joven, con una propuesta de entretenimiento y cultura bien diferenciada de la línea periodística con la que se pretende identificar L +.

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A ese idea se suman las transmisiones de LT8 por YouTube, en simultáneo a la salida por su tradicional señal de Amplitud Modulada (AM). El mapa se completa con otras iniciativas del grupo de Scaglione en la ciudad: la emisión de Radio 2, la propuesta de Núcleo En Vivo y la inminente salida a la cancha del stream de Telefe Rosario, señal adquirida por Scaglione junto a José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopitt. En los últimos días arribaron desde Buenos Aires, en un mismo envío, mobiliario, equipos y materiales para L + y el stream del ex Canal 5.

Si bien el proyecto desembarca con una marca fuerte en un escenario donde es líder, la elección del segmento matutino no es un detalle menor: los canales de streaming pioneros abandonaron la franja de la mañana y pasaron la mayor parte de su programación a la tarde y a la noche. La opción elegida parece ser un formato híbrido, donde a la mañana se marque agenda informativa y a la tarde comience el contenido ligado al entretenimiento. El desafío, por supuesto, es diferenciarse de las demás señales que comparten el mismo holding.

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