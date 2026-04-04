Rosario: La Capital lanza su señal de streaming con la redacción integrada y algunas caras conocidas

El canal de streaming del diario La Capital de Rosario , un proyecto que Letra P reveló hace un año , comenzará a transmitir finalmente a mediados del mes próximo. El nuevo emprendimiento, que nace de las entrañas del centenario diario fundado por la familia Lagos, se llamará La Capital +, aunque quienes están desarrollando la identidad le dicen cariñosamente L+.

El producto es la apuesta audiovisual digital más importante del grupo de medios rosarinos que pertenece a Gustavo Scaglione , uno de los titulares de Telefe. La aparición de cuentas propias en redes sociales y un posteo anunciando la inminente salida al aire formalizaron un proyecto que tiene por lo menos un año en cabeza de sus creadores.

Bajo la dirección de Vito Scaglione , La Capital + tiene planificado comenzar con un programa informativo durante la mañana. Se tratará de su buque insignia y estará bajo la conducción de la periodista Iliana Luetic , repatriada a su ciudad natal junto a su pareja, Martiniano Molina . El cocinero y político quilmeño también será parte de la grilla con un bloque culinario. Otro de los apuntados para llevar una dosis de humor a la pantalla de la nueva señal digital es Pachu Peña . En la misma sintonía se sumará alguno de los integrantes del conjunto cómico local Lo Lumvrise.

La producción general está a cargo de la también repatriada Fernanda Merdeni , quien viene de desempeñar funciones como gerente de Producción en el Grupo América , donde Scaglione ingresó como accionista a finales del 2024 . La dirección periodística será ejercida por Fernanda Blasco , que ya cumple el rol de editora general en el diario.

La redacción tradicional de La Capital espera, en los próximos días, mudarse a la planta baja del histórico edificio ubicado en el centro rosarino para integrarse a la dinámica de trabajo de la nueva señal. El objetivo es unificar flujos de trabajo, evitar superposiciones y aprovechar al máximo cada contenido que se haga en las diferentes terminales que conviven en Sarmiento 763.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2037660639917637737?s=20&partner=&hide_thread=false Llega La Capital +.

Una nueva plataforma que no solo amplía la forma de contar una ciudad, sino que proyecta sus historias al país.



Un ecosistema audiovisual moderno, flexible y en movimiento, pensado para una audiencia que ya no consume medios: los vive.



Muy pronto vas a… pic.twitter.com/uACUnS09Wp — Diario La Capital (@lacapital) March 27, 2026

El 26 de diciembre del año pasado se publicó -sin demasiada difusión- un spot que hacía público el proyecto: la nueva señal prometía escuchar voces que "todavía no encontraron su pantalla" y talentos que se fueron y "están listos para volver". Desde ese momento, los trabajos se concentraron en el armado del estudio y el desarrollo de la propuesta, teniendo en cuenta la multiplicidad de plataformas con las que cuenta el sello de La Capital.

La convivencia con otro streaming propio

La Capital + va a convivir con Brindis TV -el canal de streaming nacido en 2023 bajo la misma órbita-, que está orientado a un público joven, con una propuesta de entretenimiento y cultura bien diferenciada de la línea periodística con la que se pretende identificar L +.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpdarioli/status/2004557791219114193&partner=&hide_thread=false Anuncio del lanzamiento de La Capital + para el 2026 pic.twitter.com/GevrKUCbMh — Juan Pablo Darioli (@jpdarioli) December 26, 2025

A ese idea se suman las transmisiones de LT8 por YouTube, en simultáneo a la salida por su tradicional señal de Amplitud Modulada (AM). El mapa se completa con otras iniciativas del grupo de Scaglione en la ciudad: la emisión de Radio 2, la propuesta de Núcleo En Vivo y la inminente salida a la cancha del stream de Telefe Rosario, señal adquirida por Scaglione junto a José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopitt. En los últimos días arribaron desde Buenos Aires, en un mismo envío, mobiliario, equipos y materiales para L + y el stream del ex Canal 5.

Si bien el proyecto desembarca con una marca fuerte en un escenario donde es líder, la elección del segmento matutino no es un detalle menor: los canales de streaming pioneros abandonaron la franja de la mañana y pasaron la mayor parte de su programación a la tarde y a la noche. La opción elegida parece ser un formato híbrido, donde a la mañana se marque agenda informativa y a la tarde comience el contenido ligado al entretenimiento. El desafío, por supuesto, es diferenciarse de las demás señales que comparten el mismo holding.