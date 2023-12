Una Bullrich locuaz se subió al escenario del Hotel RosTower, donde realizó la despedida el conocido think tank liberal que tiene línea directa con Macri, y decidió contar la génesis del vínculo con el libertario que se remonta algunos años atrás. “Trabajamos en una lista distinta a la de Javier. Sin embargo, cada vez que hablábamos decíamos que teníamos que estar juntos. Yo estaba en Juntos por el Cambio, que no era ni tan juntos ni tan cambio, y él en otro camino”, reveló y levantó risas.

Bullrich le dice a Macri que hay que apoyar a Milei

“En un momento no sé qué pasó. Javier me acusaba de hacer campaña sucia y yo no tenía un mango para hacer campaña sucia. Yo estaba en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta. Nos distanciamos”, confesó.