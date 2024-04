Cómo será el discurso del primer 1° de mayo de Maximiliano Pullaro

Tras la saga de crímenes que paralizaron Rosario , Pullaro no tuvo sobresaltos de gestión y pudo imponer su agenda . Desde entonces, el gobierno santafesino no sufre, no padece y no corre de atrás los problemas de la diaria. En ese marco, en la Casa Gris se permiten disfrutar de los números positivos que entregan diversas consultoras sobre la imagen y la gestión del radical. Según Fixer, aún con un alto nivel de desconocimiento, el hughense tiene 30 puntos de imagen positiva y apenas 21 de negativa.

En ese marco, no se esperan novedades rimbombantes o fuera de la agenda que trabajó el gobernador desde el 10 de diciembre. Ese modus operandi no está en el ADN de Pullaro, que prefiere trabajar sobre lo que tiene en la mano. Tampoco jugará por el llanto de la herencia recibida, como lo viene demostrando.

Temas que sacuden al sistema político, por ahora no

¿Renovación de la Corte Suprema y reforma constitucional? Sobre el primer asunto hay dudas, incluso en su equipo más cercano. Al cierre de esta nota, el tema no estaba en el discurso, pero el gobernador podría aplicar un volantazo en las primeras horas de la semana. No obstante, no será central y neurálgico. Lo importante para el gobernador es hablarle a santafesinos y santafesinas y no tanto al mundillo político.

Pullaro no alentará una reforma de la Constitución provincial, al menos en la escena pública, pero el gobierno ya reconoce que la política habla, rosquea y cafetea sobre el tema. Al proyecto que ingresó en los últimos días el diputado provincial y pastor Walter Ghione, aliado de Pullaro, se suma otro del socialista Joaquín Blanco, que descansa en la Legislatura siempre con ganas de asomar la trompa.

La buena imagen de Pullaro en la actualidad y la imposibilidad de reelección son dos cosas que inquietan a la política, al frente Unidos y, especialmente, al radicalismo. Sobre todo porque llevar adelante una reforma requiere de tiempo, pero también porque plantea dos escenarios absolutamente independientes.

Reforma constitucional: los escenarios de Maximiliano Pullaro

Si Pullaro va por la reelección es una cosa. Tendrá en el socialismo el principal escollo para alcanzarla. Si el gobernador se corre de la contienda, hay más de un jugador radical apurado por instalarse en la calle. Eso también requiere tiempo, mucho. Santa Fe es larga y ancha como para lograrlo de un día para otro. Con el caballo del comisario es más fácil, pero uno más uno no es dos en política.

Pullaro se calzará traje de gobernador en este tema, estatus de estadista. No lo impulsará como hizo Miguel Lifschitz en 2018, pero no desalentará que Unidos abra el debate y lo intente. No es un mal momento para hacerlo, dada la mayoría que el frente tiene en la Legislatura y las adhesiones que cosecha el gobernador en la calle.