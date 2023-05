Castellano define si busca otra reelección para defender el perottismo en Rafaela

Aún no hay nombre puesto para a dar continuidad a la línea perottista en Rafaela . El peronismo de la ciudad que gobernó y desde la cual proyectó su carrera política Omar Perotti debate por estas horas si el actual intendente Luis Castellano irá por un cuarto mandato o no. “Hay muchos elementos que indicarían que va a participar nuevamente”, le dijo a Letra P alguien que conoce bien lo que ocurre puertas adentro en el pago insigne de Hacemos Santa Fe . Más allá del nombre, la campaña tendrá similitudes con lo propuesto por el gobernador: mostrar obras, producción y una gestión en movimiento .

https://twitter.com/omarperotti/status/1630212282650075136 Una nueva escuela para #Rafaela.



Abrimos los sobres con ofertas para la construcción del edificio modelo pospandemia de una escuela Primaria y Secundaria para la ciudad. pic.twitter.com/jGTEYOtpCE — Omar Perotti (@omarperotti) February 27, 2023 Omar Perotti junto a Luis Castellano

“Amo a Rafaela, nací, crecí, me desarrollé, tengo a mi familia y mis hijos aquí. Amo lo que hago, tengo una vocación muy grande de ser intendente, sobre todo porque soy arquitecto, me dedico al desarrollo territorial y ver la transformación que está teniendo y lo que se viene para el futuro es algo que me apasiona”, le dijo Castellano a Letra P en febrero de este año. A días del cierre de lista, la balanza se inclina hacia el lado del “voy por la reelección”. Sin embargo, en caso de participar, no lo hará solo ya que el PJ tendrá posiblemente una o dos listas más compitiendo en las PASO. Si bien hay matices entre quienes integrarían esas nóminas, existe una buena relación y marcan en el espacio que “la competencia ayuda a potenciar la interna”.