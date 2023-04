Se lanzó Unidos: por qué faltaron Losada, Angelini, Javkin y Jatón

La senadora Carolina Losada , el diputado Federico Angelini , el intendente Pablo Javkin y su par Emilio Jatón . Ella y ellos comparten la coincidencia de haber faltado al lanzamiento formal de Unidos para Cambiar Santa Fe , el frente que cobija al grueso del no peronismo en la provincia. En momentos de cierre de candidaturas, una palabra de más puede lesionar o detonar los planes de largada, pero no es el único motivo que explica los faltazos.

“No es su nicho”, explicaron desde el entorno de Losada, para justificar su ausencia. Asistir a una reunión de la política, cuando el dólar roza los 500 pesos y la sociedad rechaza a la mayoría de la dirigencia, no es ganancia para la senadora. Esa es la interpretación del bloque que trabaja junto con la legisladora, con el diputado provincial Julián Galdeano a la cabeza.

En rigor, fue una juntada de la política. Pero Losada no viajó a Cayastá también por otro motivo. Ir hubiera implicado dar entrevistas y la senadora no está lanzada. Al margen de que tiene la decisión tomada, no era un lugar para hacer anuncios. Exponerse a esas preguntas y repreguntas insistentes tampoco hubiera sido ganancia para la senadora.