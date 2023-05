Último discurso de Perotti: obras, producción y dardos sueltos a la oposición

“La única manera de resolver un problema es reconocer que existe. Desde que asumimos lo hicimos con la férrea decisión de enfrentarlo, de no ocultar ni negar esta realidad. Que no se hable, que no se sepa, que no esté en los diarios, en la televisión, en las redes… ese silencio solo le sirvió al delito”, pronunció Perotti mientras el bloque del socialismo mostraba molestia. “Cuesta mucho remontar todo esto. Cuesta mucho partir de tan atrás”, se lamentó el mandatario.