El papa Francisco sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda

Mientras la grey católica del mundo sigue rezando por su recuperación, el Vaticano informó este lunes que el papa Francisco sufrió dos nuevos episodios de "insuficiencia respiratoria aguda" que obligaron al equipo médico a reanudar la ventilación mecánica no invasiva.

"Por lo que se realizaron dos broncoscopias, requiriendo la aspiración de abundantes secreciones. Durante la tarde se reanudó la ventilación mecánica no invasiva", precisó la información oficial sobre la salud del pontífice.

Durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, las condiciones se mantuvieron estables sin ningún nuevo signo especial de alarma.

A diferencia del viernes, cuando el papa tuvo que alternar "ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo", durante el domingo no necesitó de la ventilación mecánica no invasiva y continúa apirético, es decir, sin presentar fiebre.

Aun así, la nota de la Oficina de Prensa del Vaticano indicó que el pontífice "necesitó de oxigenoterapia de alto flujo".