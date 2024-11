La Pampa: el campo nacionaliza la guerra por la ley de plaguicidas y la empuja a la Legislatura

La postura de Giraudo no es novedosa. Ex presidenta de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapressid) y ex funcionaria del Ministerio de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, es una de las voces más incidentes del agronegocio santafesino. En La Pampa tiene fuertes vínculos con Jorgelina Montoya, ingeniera agrónoma de la Estación Experimental de Anguil y esposa del diputado opositor y productor agropecuario Maximiliano Aliaga.

La postura del gobierno de Sergio Ziliotto

Mientras crece el lobby palanqueado por medios afines al gobierno nacional, el gobernador de La Pampa se planta contra los detractores de la norma y afirma que la ley se va a reglamentar sí o sí. Sin embargo, gambetea la lapicera y no pone fecha cierta para sellar con su firma el acto administrativo. En declaraciones a Letra P, Ziliotto minimizó las presentaciones judiciales del bloque Comunidad Organizada, que integran Aliaga y Sandra Fonseca, quienes accionaron un pedido de inconstitucionalidad de la reglamentación. La dupla denuncia a Ziliotto por no cumplir con el plazo de 120 días para reglamentar la ley.

La reglamentación de una normativa de avanzada disparó nuevas/viejas disputas entre las patronales rurales y el peronismo



“Las leyes se reglamentan permanentemente. Más allá de los plazos que establezcan, es algo usual”, dijo el mandatario a este medio y agregó que el intento libertario por marcarle la cancha en un nueva contienda “no fue nada concreto, solo mediático”.

A su vez, aseguró que “la ley se está aplicando, está vigente, muchos productores la cumplen y algunos piden excepciones. En La Pampa no está prohibido producir”. En las últimas semanas, se conoció que, desde la vigencia de la norma, hubo 13 denuncias por pulverizaciones prohibidas y en cuatro oportunidades fueron sancionados sus responsables.

La oposición amaga en La Pampa

En la Legislatura, la oposición en pleno cosecha un discurso “antiley”. La Cámara de Diputados muestra un virtual empate y eso vigoriza a los adversarios del peronismo, que capitalizan todas las disputas. A la bancada oficialista, con 15 integrantes que hablan de unidad pero siembran sospechas, se le oponen tres bloques: UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada. Esa tríada también suma 15 votos y hoy es el principal escudo político de los intereses ruralistas.

8ed2994b-0238-4156-9da1-c9af5f0e8b06.jpg Poli Altolaguirre, Maximiliano Aliaga y Sandra Fonseca. ¿Madura una nueva ley en la Legislatura de La Pampa?

La presidenta del bloque PRO, María Laura Trapaglia, le dijo a este portal que “la ley cuida al ambiente y a la salud, pero no protege a la producción”. En 2020, Trapaglia había votado en contra de la norma y sostiene que su bloque va a apoyar las iniciativas de los productores. “Pensamos que hay que trabajar en una ley en la que se tenga en cuenta a todos los sectores”, sostuvo.

La ex titular de la Delegación local de Agricultura Familiar fustigó a Ziliotto porque “el Ejecutivo quiere consenso, pero nunca lo buscó”. En la misma tesitura que su aliada, el presidente del bloque radical, Hipólito “Poli” Altolaguirre, agregó que la ley “no contó ni cuenta con el apoyo del radicalismo”, pero hizo silencio respecto de las presentaciones judiciales de Aliaga y Fonseca. Se sabe que la UCR se tapa la nariz cada vez que tiene que acordar con ese bloque.

En el oficialismo muestran incomodidad con el tema. Advierten que el conflicto es inoportuno y ruegan que la escena no llegue a la cámara. Aún así, aseguran que el bloque oficialista está unido y que la ley no está en riesgo. Sin embargo, reniegan cada vez que el gobierno de Milei encuentra una veta para arremeter contra las decisiones del Ejecutivo provincial.