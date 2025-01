Condenan a exministra de Mariano Arcioni: contrató a su niñera y jardinero y les retenía la mitad del sueldo

La investigación, que derivó en la causa "Ñoquis Calientes ", determinó que la titular de una de las carteras más sensibles en términos sociales, había contratado a personas que no iban a trabajar, sosteniendo un equipo integrado, entre otros, por un jardinero y la entonces niñera de la funcionaria, que no concurría al ministerio sino que continuaba desempeñándose en el domicilio particular de Torres Otarola.

Primera condena por corrupción de la era de Mariano Arcioni

Si bien en Argentina suelen criticarse las condenas laxas hacia los hechos de corrupción en el ámbito público, lo cierto es que la Fiscalía, a cargo de Omar Rodríguez, solicitó la pena máxima que prevé el Código Procesal Penal, la cual sería ratificada en una nueva audiencia por parte del tribunal colegiado que preside el juicio.

Al inicio de su gestión al frente del Ejecutivo chubutense, el mandatario del PRO ordenó dar de baja miles de contrataciones y pases a planta permanente que habían sido efectivizados sobre el final de la gestión de Arcioni. A ello se le sumó el censo de empleados provinciales realizado meses atrás, lo que permitió al Ejecutivo contar con información acabada respecto de la estructura del empleo público en la provincia y, precisamente, de aquellos empleados a los que no se les conoce ni la cara, pero que perciben un salario mensual abonado por todos los contribuyentes.

52223_3.jpg Cecilia Torres Otarola y Mariano Arcioni junto a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández e investigado por la compra de alimentos durante la gestión en Chubut.

De profesión terapista ocupacional, Cecilia Torres Otarola trabajó en un hospital rural de la cordillera a partir de sus 30 años. Oriunda de Trevelin, la exfuncionaria luego pasó a desempeñarse en el Hospital de Esquel, militando en el espacio político de Mario Das Neves pero luego protagonizando un controvertido momento, cuando en 2015, en pleno conflicto entre el mandatario y Martín Buzzi, el local partidario que Torres Otarola administraba pasó de ser dasnevista a buzzista en menos de 24 horas.

A pesar de que Das Neves triunfó en esas elecciones, Torres Otarola se aseguró una banca como diputada provincial por el buzzismo, pero luego abandonaría el espacio para conformar su propio bloque denominado Juntos para Chubut.

Un jardinero y la niñera como asesores políticos en Chubut

En el caso de Torres Otarola, la hipótesis luego confirmada en el juicio expuso que la funcionaria del gobierno de Arcioni habría facilitado el ingreso de personas conocidas, algunas de ellas familiares, en carácter de "asesores" en la Legislatura, y les habría exigido un "retorno" del cincuenta por ciento de sus sueldos .

Al frente de la cartera de Familia, la ministra había designado en cargos de jerarquía a personas cercanas, algunas de las cuales ni siquiera vivían en la zona y mucho menos realizaban contraprestación alguna para el Estado de Chubut.

Las acusaciones se vieron reflejadas en la imputación a la exfuncionaria, acusada de "fraude a la administración pública en calidad de autora" por ocho hechos concretos, tres de ellos por el delito de concusión, y cinco por fraude propiamente dicho, "en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Acompañaron a la ex ministra, en calidad de acusados, Silvana Adriana Cañumil, quien figuraba como empleada de la Legislatura pero que en realidad cuidaba de los hijos de su "jefa"; Jaquelina Rodera, subsecretaria de Familia de Chubut, fue acusada por fraude a la administración pública, y el mismo delito le fue endilgado a Facundo Solari Rodera.

Otro de los acusados, Branco Rodera Neira, también recibió la misma acusación, mientras que Miguel Ángel Reto Trelles, ex jardinero de Torres Otarola, también fue imputado por fraude a la administración pública.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MpfRawson/status/1873749820365820162&partner=&hide_thread=false Veredicto Ñoquis Calientes: fueron hallados culpables por defraudación a la administración pública, Cecilia Torres Otarola, Miguel Reto Trelles,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera y Silvana Cañumil, en distinto grados de responsabilidad. pic.twitter.com/jNqAtHzbBf — Ministerio Público Fiscal del Chubut (@MpfRawson) December 30, 2024

Por su parte, el defensor de la ex ministra realizó un particular ofrecimiento como compensación por el perjuicio provocado al Estado en los hechos de corrupción por los que esta fuera condenada: la donación de armazones de anteojos para la tercera edad. Y solicitó una pena de dos años de ejecución condicional, aduciendo que la ex funcionaria no cuenta con antecedentes penales, "solamente haber sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja", según indicó durante la audiencia.

Avanza con la cruzada "antiñoquis" de Ignacio Torres

En el marco del juicio, Arcioni fue citado a declarar en calidad de testigo. Las respuestas fueron calificadas como "evasivas" por parte de la Fiscalía, y el mandatario fue determinante al observar parte de la documentación sobre designaciones y adscripciones que le fueron mostradas, advirtiendo que no le costaban dichos nombramientos.

También, negó recordar cuestiones relativas a las designaciones y a ciertos aspectos de su gestión durante el paso de Torres Otarola por el Ministerio de Familia. Además, sostuvo durante su declaración, que no se extendió por más de treinta minutos, que las designaciones de los colaboradores de la entonces ministra “eran de su responsabilidad”.

Mientras el escándalo llega a sus primeras consecuancias judiciales, Nacho Torres ya ratificó que avanzará con el saneamiento de la estructura estatal, en el marco de una fuerte impronta de austeridad y transparencia con la que mancilló desde el inicio de su gestión.

Se trata del denominado Plan Integral de Reordenamiento del Estado incluye la eliminación de 168 cargos políticos considerados ineficientes y costosos para el erario provincial, y también avanzarán contra los "ñoquis" en el Estado provincial.