“Tengo una catrasca de cosas que a veces digo ‘en qué lío me metí’”, reconoció el intendente en una entrevista radial. También parafraseó a Juan Domingo Perón al asegurar que no jugaría el papel de “monigote” ya que su intención era hacer cosas, “porque en definitiva para estar acá y no hacer nada, pagar sueldos y que te digan intendente para pegarte, prefiero que me digan Walter y no me peguen”. Es un secreto a voces que se lo plantea frecuentemente y la oposición comienza a especular con una salida anticipada.