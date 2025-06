Santa Fe: el PJ se debate entre un senador y un outsider para comandar su bloque en la Convención

El peronismo no resuelve aún quiénes serán las autoridades del bloque del PJ en la Convención constituyente que reformará la Carta Magna de Santa Fe . Los nombres de Juan Monteverde y Rubén Pirola pican en punta. La decisión se patea para después de las elecciones del 29 de junio.

Las diferentes terminales del justicialismo coinciden en que el trabajo en conjunto “viene bien encaminado” . Sin embargo, donde todavía no hay una definición unánime es en quién ocupará los puesto de relevancia política, como la presidencia del bloque o la vicepresidencia primera de la Convención.

En estricto off the record, hay voces que le adjudican las mayores chances a Monteverde. Por un lado, fue quien encabezó la lista, se transformó en una figura importante y no tiene ningún cargo ejecutivo o territorial que lo pueda comprometer en una negociación, un criterio similar con el que se eligió a Guillermo Cornaglia como presidente del PJ.