Rosario: el peronismo busca acomodarse en una elección de alto riesgo y sin liderazgos definidos

bloqueperonistaconcejorosariojpg.webp Ciudad Futura sumó dos bancas con el pase de los peronistas Romero y López

Lisandro Cavatorta, Julia Irigoitia y Norma López, que tiempo atrás constituyó un interbloque con Ciudad Futura, ponen en juego sus bancas este año y por estas horas se cuecen acuerdos y alianzas pensando en aglutinar lo máximo posible. “Después de haber sacado 200 mil votos, Lisandro va a jugar”, avisan en el Frente Renovador que preside Diego Giuliano, otro con chances de meterse en la discusión a convencional. ¿Puede reeditarse la dupla con Irigoitia, más cercana al sector de Omar Perotti? “Es nuestra primera alternativa”, reconocen cerca de la concejala, donde buscan “reperfilar el peronismo local”.

Con ese panorama, también hay otros actores interesados en enmarcarse en alianzas. Uno de ellos es Marcelo Lewandowski, que ya avisó que tiene intención de presentar listas y también suena como posible candidato a convencional por el departamento. El PJ local, conducido por Germán Martínez, también buscará meterse en la discusión de igual modo que La Cámpora.

Qué hará Ciudad Futura y el panperonismo, la cuestión

López podría ser parte de una lista dentro del armado con Ciudad Futura, que también debe revalidar dos bancas, incluida la de Juan Monteverde, quien por estos días sumó su reunión con el sector perottista. ¿Por dentro del PJ? “Nuestra vocación es la de unir, no dividir”, avisan en el ala peronista de la construcción, que no ven con malos ojos una interna nutrida. “Hermetismo total”, dicen en el espacio que perdió la última batalla por la intendencia frente a Pablo Javkin en 2023.

Allí surgen algunos chispazos en cuanto a quién detenta mayor cantidad de votos, luego de lo cosechado en aquella campaña: ¿son de Ciudad Futura o del peronismo? “Creer que se es dueño de los votos es soberbio”, chicanean algunos. “No hubo más vínculo después de la interna”, agregan en el armado de Roberto Sukerman, que cayó en esa primera vuelta. El abogado ya avisó que encabezará una lista de convencionales constituyentes, pero en la lista larga, y no descarta presentarse para una nueva etapa en el Palacio Vasallo.

Embed Les dejo mi mensaje de fin de año. Por supuesto, su contenido es político y por eso el anuncio del final. Mucha fuerza y a seguir. Feliz 2025! pic.twitter.com/q16SukwG96 — Roberto Sukerman (@robertosukerman) December 31, 2024

“Lo del 2023 terminó ahí. Si como peronismo nos cerramos en una foto de hace un año atrás, me parece desacertado”, dice a Letra P una parte interesada, disconforme con la conducción actual pero que tampoco ve el armado “casi por fuera del peronismo”. “Sí con Marcelo (Lewandowski), el Frente Renovador, con ellos venimos dialogando”, agrega.

Quién juega como convencional constituyente, la otra gran duda

Con varios nombres en danza, la principal discusión en el comienzo de enero está dada con los plazos para lograr, si se puede y quiere, unir lo que se rompió semanas atrás. La hipótesis que prima en la conducción partidaria es que si Unidos presenta a un único candidato -con la posibilidad latente de Ciro Seisas-, La Libertad Avanza con el propio y Amalia Granata con el suyo, el peronismo puede hacer fuerza si unifica criterios. “Un buen candidato puede ganar el departamento y meter un convencional. Esa debería ser la estrategia”, sostienen.

En el Frente Renovador convalidan que si bien hay diferencias, irán “por la unidad hasta última instancia”, mientras piden poner el ojo “en los problemas de otros espacios, como la fractura del PRO en Unidos”. Sin embargo, otras tribus ven más difícil el acercamiento con tan poco tiempo por delante. “Dejaron afuera a tres de los últimos cuatro precandidatos a gobernador, es un peronismo para pocos”, dicen hablando de Toniolli, Lewandowski y Busatto, en cuyo espacio tampoco descartan que vuelva a jugar en la convencional o como diputado.

Por último, los espacios coinciden en que la falta de PASO generó “una coyuntura difícil”, pero algunos encienden luces de alarma pensando no solo en las provinciales, si no en lo nacional. “Hay que hacer un esfuerzo por unir porque si no esa ruptura expuesta no se suelda más”, concluyen.