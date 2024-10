Luis Juez agita la interna por la gobernación y busca alambrar los votos radicales en Río Cuarto

Mientras que el senador ya tiene gente caminando el territorio para impulsar su candidatura a la gobernación en 2027 , el radical Rodrigo De Loredo , su eventual contendiente en una interna, hace pie en otros sectores de la provincia y todavía no bajó hasta el sur.

Dentro de esa sociedad política, el diputado y el creador del Frente Cívico empezaron a mover las fichas, aunque todavía hay grandes interrogantes. Sin ir más lejos, las legislativas de 2025 , todo un rompecabezas para la dirigencia local, que no pierde de vista los altos niveles de aprobación que conserva Javier Milei en Córdoba .

Uno de los referentes que participa de ese armado que ya está en marcha de cara a 2027 es Pablo Benítez, concejal de Primero Río Cuarto, un frente con predominio radical que replica a escala local el acuerdo en la provincia.

“Estamos ordenándonos internamente, preparando el equipo para los desafíos que vienen, visitando familias e instituciones del sector privado y escuchamos sus necesidades. También lo estamos planteando en el seno del Concejo Deliberante, exteriorizando las problemáticas que receptamos”, introduce el juecista del sur.

Benítez aseguró que las recorridas en todo el departamento buscan el contacto directo con la gente. Aprovechan ese espacio para compartir “las ideas y los valores que pregona el Frente Cívico”.

benitez concejal frente cívico rio cuarto.jpeg Pablo Benítez, concejal y referente de Luis Juez en Río Cuarto.

Este movimiento es el mismo que el Frente Cívico ya puso en marcha en la ciudad de Córdoba, donde vienen activando casas partidarias en cada una de las seccionales de la capital. “Todo lo hacemos para construir el sueño que tenemos pendiente, que es gobernar la provincia de Córdoba. Estamos trabajando fuertemente para que Luis Juez se convierta en gobernador en la próxima elección”, señaló el dirigente.

Por su parte, De Loredo tampoco se queda quieto y viene haciendo kilómetros en el interior provincial, con escalas en San Francisco, Marcos Juárez, Bell Ville, Cruz del Eje, Ischilín, Río Primero, entre otras localidades. Sin embargo, todavía no se aventuró al sur de Córdoba, un territorio complejo para el deloredismo. El entorno del diputado radical aclara que no están “en campaña”, de lo que se puede inferir que la gira tierra adentro recién está comenzando.

El juecismo quiere alambrar el voto radical de Río Cuarto

Para Juez, Río Cuarto no es un punto más en la geografía cordobesa. En la última elección a gobernador, este departamento le dio la diferencia más abultada de votos, además de un fuerte vínculo con la dirigencia local.

Pese a que en el conteo general quedó segundo, en el tercer distrito electoral de la provincia, el líder del Frente Cívico le sacó casi 9.000 votos de ventaja a Llaryora en este distrito (se impuso por 61.770 contra 52.850).

La ventaja fue de 6,62 puntos y, aunque hubo otros departamentos con mayor brecha porcentual a favor del candidato de Juntos por el Cambio, en términos nominales fue la jurisdicción que más le rindió en aquel 2023.

Luis Juez en el encuentro con delegados departamentes del Frente Cívico. en Río Cuarto.jpeg Luis Juez encabezó un encuentro de dirigente del Frente Cívico en Río Cuarto.

Quizá sea por eso que ahora es uno de los territorios más atractivos para el juecismo, que se apura en intentar alambrarlo y fortalecer su base, antes de que otro se le adelante.

En paralelo, también se debe tener en cuenta que en aquella campaña Juez tejió un muy buen vínculo con quien presidía la UCR provincial, Marcos Carasso, que además le acercó a muchos de los intendentes de la zona.

La UCR departamental quedó alineada con Rodrigo de Loredo

En este sentido, una de las novedades es que a principio de este mes hubo cambios en las autoridades del radicalismo departamental, que pasó a ser comandado por el intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone, un hombre vinculado al espacio Evolución de Martín Lousteau. En esa corriente también se ubica el presidente de la UCR de Córdoba, Marcos Ferrer, amigo y socio político de De Loredo.

Embed - Walter Perrone on Instagram: "El día de hoy, recibimos la visita de Luis Juez, nuestro candidato a gobernador, acompañado de su candidato a vice gobernador y candidatos a legisladores Estuvimos charlando junto a nuestros vecinos sobre las problemáticas y las prioridades para nuestra próxima gestión, asumiendo el compromiso de trabajar juntos Gracias por acompañarnos y darnos el empuje necesario en esta última semana para el próximo domingo. Estamos convencidos de que es hora de cambiar Córdoba. #LuisJuezGobernador #SigamosJuntos" View this post on Instagram A post shared by Walter Perrone (@walterperrone74)

Sin embargo, en el Frente Cívico del sur provincial aseguran que tienen un diálogo fluido y mucho entendimiento con Perrone.

También sostienen que los dirigentes radicales de la región, muchos de ellos no alineados con Ferrer y De Loredo, quedaron satisfechos con la última elección. En especial porque bajo la figura de Juez, dicen, engrosaron el número de intendentes y aumentaron la representación en la Legislatura.

La elección de 2025, un escenario complicado en Córdoba

Con todo, la militancia y dirigencia del Frente Cívico parece saltearse de forma deliberada las elecciones de medio término del año que viene que, al lado de 2027, quedan a la vuelta de la esquina.

El propio Juez entiende que las legislativas de 2025 podrían servirle como vidriera a pesar de que le quedarían entonces otros dos años de mandato como senador. Pero lo que en verdad le interesa es la gobernación.

Es curioso que se movilice la tropa sin ninguna apuesta para el año que viene y con un horizonte tan lejano.

juez ferrer de loredo.jpeg Pese a la competencia manifiesta, Luis Juez y Rodrigo de Loredo ratifican la sociedad política y la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba.

En el juecismo hay quienes sostienen que el escenario de las elecciones de medio término dista mucho de ser claro y, por el contrario, entienden que está lleno de amenazas.

“Ir a pelear el cuarto o el quinto lugar no tiene sentido, y no nos vamos a exponer. Es un riesgo alto, porque eso tiene impacto después de cara a 2027. O hacemos alianzas con el León o no participamos. Por eso el objetivo es el 2027”, admitió un dirigente del Frente Cívico, que todavía considera abierta la chance de ir juntos con La Libertad Avanza de Javier Milei.

Sin embargo, a esa alternativa la dan prácticamente por descartada en la cúpula del partido, desde que los libertarios habrían dejado en claro su interés en ir solos, con armado propio.

Al menos por ahora, Juez ve en el 2025 una mano difícil y guarda sus fichas para el juego mayor.