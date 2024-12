Los cinco escenarios que mira Martín Llaryora en la víspera del año nuevo electoral

A la dirigencia peronista, precisamente a la variante cordobesista, le gusta decir que la lista para la Cámara de Diputados de 2025 es la única que no se armará en Buenos Aires . El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , tiene una estrategia que no cambiará a pesar de los múltiples escenarios posibles.

En las filas del deloredismo celebraron la foto. Empieza a quedar claro que “la fórmula del fernet” competirá por el amor del padre de cinco. En las canteras del terminal Juntos por el Cambio existe la firme convicción de que no habrá 2027 sin 2025.

Javier Milei con el bloque de la UCR en Casa Rosada Javier Milei con el bloque de la UCR que preside Rodrigo de Loredo en Casa Rosada.

De manera transversal, en el cordobesismo y en el radicalismo, existe la sospecha de que Juez operará en contra de De Loredo para que no sea candidato. No podrá comprobarse, pero ya no quedan dudas desde que dijo que al lado de Milei deben estar los incondicionales. De Loredo apoya, con límites. Llaryora elige mostrarse como un opositor dialoguista, pero siempre opositor. Juez no tiene problemas con los rápidos cambios de piel.

El análisis preelectoral de la escudería de Martín Llaryora

Si efectivamente Milei decide cobijar a De Loredo en su lista y pagar a Juez por los servicios prestados en dos años, Llaryora no tendría el escenario de atomización de las fuerzas libertarias y las que se presentan como “oficialistas del cambio”. ¿Ven esta posibilidad como una amenaza? ¿Cambiarán la estrategia? Todo parece indicar que hay cierta tranquilidad en el Panal, al menos para las elecciones que se avecinan.

Del análisis de los cinco escenarios posibles concluyen que De Loredo y Juez “no le aportan nada” a Milei. En otros términos, opinan que los beneficiarios directos serían los socios de ocasión.

llaryora biocombustibles expendedor.jpg Martín Llaryora se prepara para el año electoral con el objetivo de polarizar con Javier Milei en Córdoba.

“La Libertad Avanza como marca subsume todo el voto del PRO y de la UCR mileísta. Cuando se mide a la fuerza libertaria con estos potenciales aliados, no se modifica el porcentaje de votos, sino que tiende a reducirse por la pérdida del purismo”, analizan en el entorno del gobernador.

El detalle de los cinco escenarios en Córdoba

La conclusión surge de un estudio de la consultora Delfos, que cruzaron con otros especialistas y plantea cinco escenarios.

En el primero, donde se consideran todas las listas posibles, Milei lidera con el 38,5%. Lo sigue la lista apoyada por Llaryora y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) con el 27,2%. Más abajo se ubica Unión por la Patria, liderada por Cristina Fernández de Kirchner, con el 9,8%, y el espacio del PRO, apoyado por Mauricio Macri, con un 3,8%. Por su parte, el Frente Cívico, representado por Luis Juez, y los radicales, apoyados por Rodrigo de Loredo, obtienen un 1,9% y un 1,6%, respectivamente.

En el escenario 2, que proyecta una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, Milei obtiene un 37,6%, mientras que el cordobesismo sube al 29,1%. Unión por la Patria, con CFK, alcanza el 10%, y el resto de las fuerzas disminuyen levemente sus porcentajes.

Javier Milei y Martín Llaryora, en el Aeropuerto de Córdoba.jpg Martín Llaryora levantará el tono critico, sin romper el diálogo institucional.

El escenario 3 incluye una posible alianza entre LLA, el PRO y el radicalismo. Aquí, Milei obtiene un 35,6%, mientras que la lista de Llaryora sube al 30,2%. Unión por la Patria se mantiene en el 9,8%, y el Frente Cívico, liderado por Luis Juez, mejora con un 3,3%.

En el escenario 4, que suma al Frente Cívico a la alianza entre LLA, el PRO y los radicales, Milei alcanza el 36,7%, mientras que Hacemos incrementa su porcentaje al 30,8%. Unión por la Patria sube ligeramente al 9,9%.

Finalmente, en el escenario 5, que también incluye al Encuentro Vecinal, Milei mantiene el liderazgo con el 36,1%, y Hacemos se posiciona con un 30,9%. El kirchnerismo conserva un 9,9%, sin variaciones.

Las listas de izquierda logran un desempeño estable, que oscila entre el 2,3% y el 2,5% en todos los escenarios, mientras que la lista apoyada por el vecinalista Aurelio García Elorrio obtiene entre el 0,4% y el 0,6%. Los votos en blanco o nulos rondan el 0,7% en todas las proyecciones.

Una polarización atípica en Córdoba

La encuesta refleja un panorama electoral en el que Milei se consolida como el favorito en Córdoba, mientras que la lista de Llaryora emergería como la principal fuerza opositora. Mientras que el gran duelo nacional será entre la tropa libertaria y la comandada por CFK, la polarización atípica que se dará en Córdoba, según el cordobesismo, no peligraría porque entienden que el Presidente tiene el poder de arrastre.

En el campamento de De Loredo acaban de sacar del horno una encuesta elaborada por el “hombre dato” del diputado boinablanca, Francisco Ventiruni, que propone otras lecturas.

La guerra de encuestas recién empieza, y esta historia continuará por Letra P.