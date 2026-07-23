Marcos Juárez: Dellarossa lanzó su campaña electoral sin el PRO y el partido lo acusa de jugar para Llaryora

Pedro Dellarossa , el exministro de Producción de Martín Llaryora , dio el primer paso formal rumbo a las elecciones municipales del 6 de septiembre y lanzó su candidatura bajo la alianza Marcos Juárez Puede , el frente vecinal que inscribió tras desistir de competir con La Libertad Avanza y mientras sigue sin resolver si contará con la marca PRO .

Dellarossa enfocó este martes su discurso en la construcción de un gobierno con autonomía política, que pueda mantener una relación institucional con todos los niveles del Estado para gestionar obras, programas y recursos sin depender de pertenencias partidarias. Sí tuvo que referirse a su paso por el cordobesismo, que definió como un paso necesario para ganar experiencia.

Como contó días atrás Letra P , la campaña gira hacia el municipalismo. Todo parece indicar que el PRO se sumaría a la lista de partidos con cartel que no estarán en la única competencia ejecutiva del año en Córdoba. El gobernador no anotó al Partido Justicialista en ninguna alianza. Lo mismo hizo Gabriel Bornoroni con LLA y Luis Juez con el Frente Cívico . La única diferencia es que el senador salió a apoyar a Dellarossa para que el cordobesismo no sienta que ganó con la transferencia, ya que el exministro, la vecinalista Verónica Crescente y Germán Font tienen o tuvieron vinculaciones con el PJ.

Como las listas se anotan el 7 de agosto, no está todo dicho y la conducción del PRO esperaba jugar una ficha a su tradicional candidato ganador en la zona. La ilusión se achica porque, tras la presentación sin el sello, Dellarossa dejó trascender que el partido amarillo puede sumarse “si quiere”.

Adjuntó otra señal política. El ingeniero pegó el faltazo a la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades que se celebró en la capital cordobesa este miércoles por la noche. Alegó compromisos de campaña, aunque el gesto era esperado por quienes lograron arrebatarle el partido a Mauricio Macri después de una cadena de más de 20 resoluciones judiciales y una interna bochornosa en la que compitió una sola lista.

El exintendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, faltó a la asunción de autoridades del PRO

Mientras Oscar Tamis asumía la presidencia del PRO provincial con un fuerte mensaje de autonomía respecto de las acciones del expresidente de la Nación y de las intervenciones impulsadas desde Buenos Aires, en el partido interpretaron la ausencia de Dellarossa como una confirmación de su ya irremontable distancia con el espacio, más allá de que afirme su identidad PRO.

"Se ve que ya no se considera más PRO y que el PJ caló muy profundo en su alma piamontesa", ironizó ante Letra P una fuente de la conducción amarilla.

La discusión, sin embargo, tiene otra versión. En el oficialismo partidario sostienen que las conversaciones continúan entre los operadores de Dellarossa y el referente departamental del PRO, el intendente de General Roca, Francisco Iser.

Martín Llaryora, el culpable favorito en las internas opositoras

El espiral de ninguneos en el PRO no cesa y va en todas las direcciones. "No le hemos pedido absolutamente nada por el sello. La única condición es que, si gana, no capitalice el PJ ese triunfo. Si quiere hacerlo, que vaya y gane con el sello protoperoncho que le armaron", afirmó otra fuente del comando amarillo.

La conducción provincial entiende que prestarle la marca para que una eventual victoria termine fortaleciendo políticamente Llaryora sería más perjudicial que quedarse sin candidato propio en la ciudad donde el PRO comenzó su expansión en el interior profundo, por fuera de los límites de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo roto en el PRO

Todo parece indicar que el PRO también quedará afuera de la góndola en una elección que reivindica el vecinalismo. El legislador Oscar Agost Carreño le pasó una factura pública a Dellarossa por jugarle en contra en la interna eterna del PRO.

En el día de hoy el Juez Federal Electoral ordenó una investigación penal por posible falsificación de un escrito judicial por parte de la lista presentada por De La Reta, Baldassi y Dellarossa. A los que intentaron ensuciar un proceso democrático partidario transparente, ahora… pic.twitter.com/Zz1467qTL0 — Oscar Agost Carreño (@oagost) July 23, 2026

“En el día de hoy el Juez Federal Electoral ordenó una investigación penal por posible falsificación de un escrito judicial por parte de la lista presentada por Agustín de la Reta, Héctor Baldassi y Dellarossa. A los que intentaron ensuciar un proceso democrático partidario transparente, ahora tienen una causa penal”, removió la herida.

Todo roto.