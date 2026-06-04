Agroactiva: Banco Nación presentó líneas de crédito para el campo con tasas desde 12%

Banco Nación presentó en Agroactiva 2026 una batería de créditos para productores, contratistas y empresas vinculadas al campo . La entidad ofrece financiamiento para maquinaria, exportaciones y capital de trabajo, con el objetivo de ampliar su participación en uno de los principales mercados de negocios del agro argentino.

La propuesta fue presentada durante la muestra que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el próximo sábado en Armstrong, Santa Fe , e incluye líneas en pesos con tasas desde el 12% y opciones en dólares con tasa cero para determinados equipos.

La entidad busca aprovechar un contexto de recuperación de la inversión en maquinaria agrícola y mayor dinamismo comercial en el sector.

Además, informó que productores santafesinos quedarán exentos del impuesto a los Sellos y de Ingresos Brutos en las operaciones concretadas durante la exposición.

La oferta para maquinaria nueva de fabricación nacional contempla tasas desde el 18% para clientes en general, con un cupo inicial de $1 billón. Para productores radicados en Santa Fe, la financiación parte desde el 12%, con un cupo específico de $30.000 millones.

En maquinaria usada, la tasa mínima se ubica en el 23%, mientras que para camiones y remolques nuevos se ofrecen condiciones diferenciadas: desde el 22% para pymes y desde el 24% para grandes compañías.

Banco Nación.jpg El Banco Nación en plena restructuración libertaria

El monto máximo de asistencia en pesos alcanza los $1500 millones por empresa en cada acción comercial. La excepción corresponde a la línea especial para Santa Fe, donde el límite llega a $600 millones por MiPyME.

Financiamiento en dólares y exportaciones

El banco también presentó alternativas en dólares para la compra de maquinaria. Los equipos nuevos podrán acceder a tasa cero cuando el fabricante aporte financiamiento, mientras que el resto de las operaciones se canalizará con una tasa del 6,5%.

Para maquinaria usada, la financiación también se ofrece al 6,5%, con un tope de u$s 350.000 por operación.

El paquete incluye además prefinanciación de exportaciones en dólares con una tasa del 2,75%, una herramienta destinada a mejorar la competitividad de compañías que operan en mercados internacionales.

A su vez, Banco Nación impulsa propuestas a través de las tarjetas corporativas AgroNación y PymeNación, que permiten acceder a financiamiento con tasas desde el 17%, según convenio, y montos de hasta $100 millones por operación.

La entidad también dispone de préstamos online para capital de trabajo, con tasas desde el 28% y un límite de $100 millones por empresa.

La meta para Agroactiva 2026

Durante la edición 2025 de Agroactiva, Banco Nación recibió 6400 certificados de préstamos por un total de u$s 3900 millones y concretó operaciones por más de u$s 202 millones.

Para este año, la entidad proyecta superar esos resultados y alcanzar negocios por alrededor de u$s 500 millones, en una estrategia orientada a fortalecer su presencia en el financiamiento productivo vinculado al campo.