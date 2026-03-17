Gebelismo sin Dante Gebel: lanzan su armado federal en Lanús, pero el pastor estará en Guatemala

El gebelismo se lanza este miércoles a nivel federal con un acto en el microestadio de Lanús , donde espera reunir 3000 personas para mostrar el músculo necesario para condimentar un operativo clamor que desemboque en una candidatura presidencial 2027 . Pero el agasajado, Dante Gebel , estará bien lejos: el pastor tiene función sold out en Guatemala, en su primera escala de la gira mundial que lo mantendrá fuera de la Argentina hasta noviembre.

La gira del influencer se llama "Presidante" y agendó treinta fechas en quince países entre marzo y noviembre, ni una sola en Argentina. Mientras Consolidación Argentina construye la plataforma para lanzarlo como candidato presidencial en 2027, el pastor evangélico nacido en San Martín recorrerá este año Centroamérica , Europa , Sudamérica y Estados Unidos con un show de humor en el que cuenta qué haría si fuera presidente por un día.

Sobre su candidatura real, Gebel sigue sin decir nada. El pastor mantiene el hermetismo y dilata el momento del desembarco en el barro de la política argentina. Pero mientras tanto, manda a armar el gebelismo. Juan Pablo Brey , secretario general de Aeronavegantes y principal armador del proyecto, es uno de los nombres claves en esa mesa que trabaja para "convencerlo" de postularse, según cuentan en Consolidación.

Este miércoles, en Lanús, tomarán el micrófono Brey, el legislador porteño Eugenio Casielles , el sindicalista de SETIA José Minaberrigaray y el exfutbolista Walter Ervitti . La presencia del triunviro de la CGT Cristian Jerónimo, que viene moviéndose cerca del gebelismo, no está confirmada.

El espacio nació a fines de diciembre en el Club de Pescadores de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 200 asistentes . Brey y Casielles son los dos armadores centrales. El vínculo con Gebel pasa por Daniel Darling , CEO de la River Church y padrino del sindicalista, quien hace años insiste en que el pastor tiene que dar el salto a la política.

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El objetivo del acto en Lanús es lanzar la estructura federal, que contendrá siete mesas regionales —Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo— con referentes en cada una. La meta del gebelismo es cubrir los 24 distritos antes de que termine el año.

Presidante, gira mundial

La mesa que rodea al proyecto mezcla sindicalistas de la CGT, dirigentes que se desprendieron de La Libertad Avanza tras la depuración de Karina Milei, empresarios del interior y figuras del deporte y el espectáculo. Desde el gebelismo aseguran que dirigentes del peronismo también se están sumando. Por ahora no hay nombres confirmados. La actividad de este miércoles será el primer termómetro para medir el clamor.

El armado ya tiene antenas en el interior. Como contó Letra P, en Entre Ríos, Alejandro Milocco encabeza el espacio Transformación y asegura tener 4500 adhesiones para la candidatura del pastor. En Santa Fe, el diputado evangélico Walter Ghione, aliado del gobernador Maximiliano Pullaro, confirmó que enviará representantes a Lanús. Son las primeras señales de que el gebelismo empieza a tener vida propia más allá del conurbano.

image Las próximas fechas de Dante Gebel en el exterior.

El desafío del armado es construir un operativo clamor con el candidato fuera del país durante casi todo el año, sin que pise un acto, brinde una entrevista ni meta las patas en el barro de la rosca argentina. Consolidación Argentina apuesta a que la figura de Gebel funcione sola: que su ausencia lo mantenga por encima de la pelea.

La última fecha de la gira es el 19 de noviembre en Miami. Hasta entonces, el candidato que quiere jugar en 2027, pero que todavía no quiere decirlo, estará en otro país.