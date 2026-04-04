Dante Gebel vuelve a la Argentina en abril: conferencia, entrevistas y candidatura presidencial bajo el brazo

Dante Gebel, ¿otro Javier Milei para 2027?

(Dante Gebel prepara su primer desembarco en Argentina en clave política. A fines de abril, el pastor evangélico volverá al país para una conferencia y entrevistas televisivas, en lo que será su primer movimiento concreto en suelo argentino desde que Consolidación Argentina arrancó a construir su candidatura presidencial para 2027.

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WhatsApp Image 2026-01-26 at 3.13.35 PM Dante Gebel hace campaña en Mar del Plata con publicidad aérea Gebel se cuida de no agitar públicamente una candidatura. Viene a hacer lo suyo -una conferencia y entrevistas en algunos canales televisivos- y quienes lo rodean se encargan de darle el marco político. En su entorno describen el momento como un trabajo para "generar las condiciones que posibiliten" una postulación, una manera de decir sin decir que el proyecto presidencial avanza aunque el pastor siga sin confirmarlo.

El outsider Dante Gebel La estrategia tiene una lógica propia. El principal activo político de Gebel es su condición de outsider, sin desgaste de gestión ni de campaña, es lo que lo hace atractivo para una franja del electorado que busca algo por fuera de lo conocido. Durante meses, mientras Consolidación Argentina construía estructura y lanzaba mesas regionales, él se mantuvo afuera. Su gira mundial "PresiDante World Tour Despedida", con treinta fechas en quince países entre marzo y noviembre, ninguna en Argentina, le dio el marco para administrar sus apariciones en el país.

gebel predicador Dante Gebel, referente del evangelismo que aspira a la Casa Rosada La ventana de abril se abre entre dos compromisos internacionales: el 12 de abril tiene fecha en España y el 5 de mayo retoma en Paraguay. El acto de Lanús del 19 de marzo fue el termómetro previo: Consolidación Argentina reunió cerca de 4.000 personas en el microestadio sin que Gebel pisara el escenario ni mandara un video. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y principal motor del proyecto, lo pidió micrófono en mano: "Levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura".

Armado con una pata en los gremios El armado siguió su marcha y empezó a acelerar en este 2026. Consolidación Argentina montó siete mesas regionales con el objetivo de cubrir los 24 distritos antes de fin de año. La mesa mezcla sindicalistas de la CGT, como Brey y José Minaberrigaray, de SETIA, dirigentes desprendidos de La Libertad Avanza, empresarios del interior y figuras del deporte y el espectáculo.

Los puentes con gobernadores también avanzaron. En el espacio mencionan al cordobés Martín Llaryora como uno de los nombres con los que Gebel tendió vínculos, una señal de que el armado apunta a construir legitimidad más allá del conurbano y del peronismo clásico. Acto Gebel Lanus Las encuestas ya lo miden. En el último relevamiento de CB Global Data, sobre un escenario hipotético de PASO presidencial 2027, Gebel aparece con el 3,2% de intención de voto, séptimo en la tabla. El número es modesto, pero el problema que más preocupa en el armado es el desconocimiento. De ahí la apuesta por las entrevistas televisivas durante la visita de abril: ampliar el alcance más allá de la base evangelista y del votante que ya lo conoce. La definición que Consolidación Argentina espera -si Gebel acepta o no ser candidato- sigue sin llegar. El armado avanza igual, apostando a que el peso del clamor termine por inclinar la balanza a lo largo de 2026. El desembarco de abril será un primer test en ese sentido.

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