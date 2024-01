Activo en el chat como en sus épocas de funcionario, pero todavía en silencio en público, Sergio Massa sigue el detalle de las discusiones en el Congreso, baja instrucciones dirigentes de su espacio, recibe a propios y ajenos y trabaja para la reorganización de Unión por la Patria (UP) en línea permanente con Cristina Fernández de Kirchner .

Desde el jefe del bloque de Diputados de UP, Germán Martínez, hasta la titular de la bancada de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, todos mantienen diálogo diario con el exministro de Economía, que también extiende sus charlas a legisladores de otros bloques ligados a los gobernadores que no forman parte de UP.