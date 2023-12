Todo cambió luego del decretazo anunciado por Milei el miércoles, que deberá debatirse en la bicameral durante el verano. La UCR no pudo ocultar su interna: mientras que el presidente del partido, Martín Lousteau , cuestionó que Milei haya ignorado al Congreso, los gobernadores de la fuerza fueron más cautos.

El viernes, el bloque de la UCR en Diputados, liderado por Rodrigo De Loredo , propuso una negociación para no romper con el Gobierno: cambiar la ley que establece que los DNU deben tratarse en su totalidad para, así, poder abordarlo por partes. Por ahora, a Milei no le entusiasma la oferta.

La bancada radical en el Senado no se expresó. Está presidida por el correntino Eduardo Vischi, cercano al gobernador Gustavo Valdés. El diagnóstico en el partido centenario, compartido por casi todos sus referentes, es que enfrentar a Milei durante la luna de miel de su Gobierno no es un buen negocio y lo mejor es dilatar la discusión del decreto. Esperan que haya reuniones de la bicameral hasta marzo, cuando recién llegaría al recinto, y ya no están interesados en presidirla.