Victoria Villarruel ignora a Viramonte Olmos, nombra a su asesor y se rodea de militares acusados de represión

La crisis del Senado no da tregua: luego de presentar su renuncia, el secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos , no viajó a Buenos Aires ni tuvo una comunicación con Victoria Villarruel , quien ignoró su decisión y nombró para cumplir sus tareas a un militar acusado de delitos de lesa humanidad .

"Para nosotros, no pasó nada", respondieron, a Letra P, funcionarios cercanos a Villarruel. Como parte de su nueva etapa , la vice dispuso 250 ascensos y sumó como funcionario a Mario Russo , un asesor que trabajó en la campaña electoral de La Libertad Avanza en 2021 y se fue por problemas con Javier Milei .

Como explicó Letra P , el viernes Viramonte Olmos, quien fue nombrado con apoyo de todos los bloques, informó su salida, molesto porque a tres semanas de asumir no le fueron concedidas las facultades para cumplir su función. Los decretos fueron firmados por Villarruel.

Como el puesto de secretario administrativo lo dispone el pleno, mientras no haya sesión, Viramonte Olmos seguirá con el cargo, aunque no cumpla funciones. Cuando se abra el recinto, deberá definir si ocupa su silla.

El cordobés, al cierre de esta nota, no había pisado su despacho del Senado y Villarruel no tenía previsto recibirlo. De hecho, si bien mantienen una amistad, desde que asumió no volvió a hablar con él: el nexo es Claudio Gallardo, un exmilitar que sigue los pasos de la vicepresidenta desde diciembre.