Victoria Villarruel envió un formulario a los senadores para que donen las dietas y hará un ranking de generosidad

Victoria Villarruel oficializó mediante una resolución el aumento de las paritarias del Congreso firmado el último miércoles, que en el Senado se trasladará automáticamente a las dietas y le permitirá a cada representante cobrar hasta 11,5 millones de pesos brutos. La vice no se quedó de brazos cruzados: envió un formulario para habilitar la posibilidad de donar el incremento.

El mensaje, al que accedió Letra P , ofrece tres opciones para cada miembro del Senado: adherirse al aumento paritario, renunciar o donarlo a la Asociación Cooperadora del Hospital Ricardo Gutiérrez , que será un mínimo del 5% del total de la dieta. Cualquier decisión es irrevocable hasta el 31 de diciembre.

El final de la comunicación de la vicepresidenta es lo que más alteró el ánimo en los despachos. Señala que "los nombres de los senadores se publicarán con su consentimiento previo, en la página web del Senado", dice el mensaje. De esta manera, Villarruel intenta evitar que haya senadores que anuncien que donan sus dietas y luego las cobren. Habrá un ránking de generosidad para exponer cuánto se liquidó de cada ingreso mensual.

Hasta ahora sólo anunciaron que no cobrarán el aumento La Libertad Avanza (LLA), la UCR y el trío de Santiago de Estero, que integra Unión por la Patria (UP). El interbloque Impulso País (Provincias Unidas + PRO) lo comunicará este viernes, pero no hay consenso en darle la plata al hospital Gutiérrez.

En el Senado la paritaria legislativa está indexada a las dietas a partir de una resolución que se aprobó en el recinto en abril de 2024, que define los ingresos de cada representante según una suma de módulos. Así se denominan a las unidades que cobra el personal del Congreso. Cuando suben, las dietas también mejoran.

La paritaria del personal legislativo se cerró este miércoles, en una reunión realizada en la secretaría Administrativa de Diputados. Los gremios aceptaron un aumento escalonado de sueldo de 11,9%: 2% por diciembre de 2025, 2,5% por enero, 2,2% por febrero, 2% de marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Ese acumulado hace una suma total del 11,9% de aumento. Trasladado a las dietas del Senado, los representantes recibirán hasta 11.5 millones de pesos en bruto, lo que con descuentos oscilaría los 7.5 millones de pesos de bolsillo.

Villarruel no percibe el aumento porque no es senadora: sus ingresos están congelados desde que asumió, al igual que los de Javier Milei. Tampoco puede discutir una resolución aprobada en el recinto, por lo que la donación, en cualquier caso, es optativa de cada representante de la cámara alta. Es por eso que este viernes cada bloque tenía su reunión virtual para tomar una decisión.

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Villarruel firmará una resolución para que cada representante informe si quiere ceder sus ingresos



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Primeras donaciones

LLA y la UCR fueron las primeras bancadas en desmarcarse del aumento. El miércoles por la noche, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, informó que los 21 miembros no cobrarán los aumentos. "Percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas", decía el comunicado oficial.

En otra misiva, la UCR, que tiene diez representantes, expresó "su negativa a recibir aumentos". La bancada que preside Eduardo Vischi defendió la paritaria para los empleados, pero consideró que "no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos".

La otra comunicación fue la de Gerardo Zamora, senador que integra el interbloque del peronismo -denominado Populares- con un sello propio, el Frente Cívico, junto a Esther Moreno. El exgobernador informó que ambos, además dell coterráneo José Neder, que es parte del bloque justicialista, renunciarán al aumento de dietas, que consideraron "inoportuno en el marco de la situación económica que atraviesa el país".

Aportes federales

La decisión de los santiagueños molestó a la conducción del peronismo, a cargo de José Mayans, quien insiste en tratar su proyecto para regular los sueldos de los tres poderes del Estado. Otro senador de su bloque que donará la dieta será Fernando Rejal, el riojano que también tiene otro sello, llamado Convicción Federal.

La complicación de estos peronistas y de Impulso País es que no están conformes con las opciones que dio Villarruel. En PU, por ejemplo, evalúan retener una parte de la dieta y girarla a instituciones diferentes cada mes. Ninguna sería de la Ciudad de Buenos Aires.

En el PRO aún no tomaron una decisión sobre el destino de los fondos y se reunirán este viernes. El resto de los partidos provinciales tomó la propuesta de Villarruel con sorpresa. Aún no saben cuánto cobrarán. Y si quieren decirlo.