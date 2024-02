Victoria Villarruel apura la creación de la bicameral que trata el decretazo, por miedo a la derogación

La fecha no es casual: el viernes, a las 10 horas, está convocada la sesión preparatoria, un trámite formal para elegir autoridades del Senado. Unión por la Patria lo usará como foro para reprocharle a Villarruel que, por tercera semana consecutiva, ignoró un pedido para convocar a la sesión y tratar el decretazo en el recinto.

La ley 26.122, que regula los decretos, permite debatirlos en ambas Cámaras si no fueron dictaminados diez días hábiles después de su arribo al Congreso. El decretazo fue enviado el cinco de enero. Villarruel encontró un artilugio reglamentario para no convocar a una sesión pero no le será fácil sostener esa postura después del 1 de marzo, cuando se inicie el período ordinario.